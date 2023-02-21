«Мертвые лица, безмолвно покорная страна». Ермак и Данилов прокомментировали послание Путина к Федеральному собранию 21 февраля, 14:25 Путин выдал очередную порцию лжи во время послания Федеральному собранию РФ 21 февраля (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

После почти двухчасового послания российского диктатора Владимира Путина к Федеральному собранию во вторник, 21 февраля, в Офисе президента заявили, что РФ «стратегически в тупике».

Об этом написал глава ОП Андрей Ермак. По его словам, «наша задача выбить их из Украины и наказать за все».

«Мертвые лица, лживые слова, безмолвно покорная страна. The end! москва, гостинный двор. 22 февраля 2023», — говорится в Twitter секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова.

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Советник главы ОП Михаил Подоляк ранее заявил, что Путин во время выступления продемонстрировал «неактуальность и растерянность», а Россия находится в безусловном «таёжном тупике».

21 февраля российский диктатор Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. Он врал о развязанной против Украины полномасштабной войне и повторял роспропаганду. Глава Кремля заявил, что РФ приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях и о готовности возобновить испытания ядерного оружия.

