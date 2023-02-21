Россию предупредили о визите Байдена в Киев, но она не давала никаких гарантий — Салливан

21 февраля, 15:54
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Джо Байден и Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Джо Байден и Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

США предупредили Россию о визите президента Джо Байдена в Киев 20 февраля, но российская сторона не давала никаких гарантий безопасности, сообщил советник по вопросам национальной безопасности США Джейк Салливан.

Об этом сообщает Financial Times.

«Они только подтвердили получение сообщения. Не было обмена. Это было просто сообщение и подтверждение получения, никаких гарантий», — сказал Салливан.

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Он уточнил, что для того, чтобы российскую сторону не удивило усиление мер безопасности, Кремлю передали подробности графика президента США.

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20 февраля президент США начал свой визит в Европу с неожиданной поездки в Киев.

Ранее в Белом доме рассказали, что перед визитом США контактировали с Россией, чтобы «избежать конфликта между двумя ядерными государствами».

По данным СМИ, Байдену предлагали встретиться с президентом Владимиром Зеленским в неизвестном месте на польско-украинской границе или во Львове, но он был намерен посетить именно Киев.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Джо Байден Джейк Салливан визит Джо Байдена в Украину

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