«Неактуальность и растерянность». Подоляк прокомментировал послание Путина к федеральному собранию 21 февраля, 12:24 Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Во вторник, 21 февраля во время обращения к федеральному собранию российский диктатор Владимир Путин продемонстрировал свою неактуальность и растерянность, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

«Путин публично продемонстрировал свою неактуальность и растерянность», — написал он в Twitter.

Подоляк заявил, что Путин подчеркнул, что Россия находится в безусловном «таёжном тупике».

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«И что перспективных решений у него нет и не будет. Ибо везде „нацисты, марсианы и теории заговора“… Sic transit gloria mundi (так проходит мирская слава — ред.) Путина в парламенте России…», — написал он.

21 февраля кремлевский диктатор Владимир Путин во время обращения к федеральному собранию РФ заговорил тезисами по методикам российской пропаганды.

В частности, диктатор заявил, что на Западе якобы «педофилия становится нормой», а «священников заставляют одобрять однополые браки».

Путин также пригрозил новой эскалацией и расширением агрессии на фоне разговоров о передаче Украине дальнобойного оружия.