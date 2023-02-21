Не афишируемый подарок от Байдена. Украина точно получит то, о чем давно просила, — источник NV на Банковой 21 февраля, 16:40 Эксклюзив NV Принципиальный разговор. Встреча американского президента Джо Байдена и украинского президента Владимира Зеленского завершилась договором о поставках вооружения (Фото:ОП)

Одним из итогов визита американского президента в Киев стала договоренность о поставках оружия, которое поразит глубокие тылы россиян, рассказал NV представитель Офиса президента

Одним из главных, хотя еще пока и не афишируемых итогов вчерашнего неожиданного визита президента США Джо Байдена в Киев стала договоренность о поставках дальнобойных ракетах. Об этом NV рассказал высокопоставленный представитель Офиса президента (ОП).

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На встрече американского гостя с президентом Владимиром Зеленским речь, по словам источника редакции, шла о том, чтобы в текущем году максимально приблизить момент завершения войны с РФ. Поэтому Байден и дал принципиальное согласие на поставку ВСУ ракет дальностью от 220 км.

«Американцы понимают, что линия фронта и тыл находятся далеко, особенно если учитывать Крым. Поэтому как минимум ракеты с дальностью 220 км нам дадут, а, вероятно, и с большей. Основной вопрос пока логистический — как доставлять, какие виды, как применять, но он будет решаться», — пояснил представитель ОП.

По его словам, администрация Белого дома принципиально не против и поставок Украине F-16, но пока этот вопрос лишь согласовывается.

«Тут ситуация такая же, как была с танками. Но главное — табу на поставки вооружений Украине, которые раньше были, уже исчезли, — пояснил представитель Банковой. — Кроме, конечно, ракет с ядерными боеголовками или подобного оружия массового поражения».