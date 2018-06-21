Порошенко провел телефонный разговор с Путиным

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщили в пресс-службе главы украинского государства.

Порошенко призвал освободить украинских заложников, которых удерживают в России и на оккупированных территориях – в Крыму и на Донбассе. Он также отметил важность допуска украинского омбудсмена Людмилы Денисовой к Олегу Сенцову и другим украинским политзаключенным.

Кроме того, украинский лидер подчеркнул необходимость выполнения Россией части Минских соглашений, которая касается безопасности.

Стороны обсудили важность активизации работы в нормандском формате с целью согласования концепции развертывания миротворческой миссии на территории оккупированного Донбасса.

Напомним, прошлый разговор Порошенко с Путиным состоялся 9 июня. Тогда главы стран договорились о посещении граждан Украины и России, содержащихся в заключении, омбудсменами обеих стран.

14 июня уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова отправилась в Россию, чтобы посетить пленников. Однако по состоянию на 21 июня ей отказали во встрече с Олегом Сенцовым (российская сторона в этом случае заявила о нарушении договоренностей), Николаем Карпюком, Романом Сущенко.

Министр иностранных дел Павел Климкин выразил мнение, что пока будет продолжаться Чемпионат мира по футболу, Россия может согласиться на очередной обмен пленными, чтобы создать "положительный имидж страны".

Смотрите также

Украина и Россия также не могут прийти к общему мнению в вопросе размещения миротворцев на Донбассе.

Украинская позиция состоит в том, что это должна быть реальная миссия с реальным мандатом для всего Донбасса, которая влияет на ситуацию. Она должна постепенно перебирать контроль на всей оккупированной территории и будет иметь мандат относительно разоружения и контроля над отводом тяжелого оружия совместно с ОБСЕ.

Кремль настаивает на том, что миротворцы могут только “сопровождать” наблюдателей ОБСЕ вдоль линии соприкосновения и на оккупированной территории, но не будут способны делать ничего другого.