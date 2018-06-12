Климкин: Россия предложила тотально фейковую миротворческую миссию на Донбассе

Климкин: Позиция России по миротворцам на Донбассе стала еще хуже

Встреча глав МИД в нормандском формате показала абсолютно разные позиции сторон в вопросе размещения миротворческой миссии на Донбассе, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин после переговоров в Берлине, пишет Укринформ.

“Мы обсудили возможный формат нашей миротворческой миссии. Пока еще позиции находятся в разных вселенных”, - сказал он.

По словам Климкина, Россия предлагает “тотально фейковую миссию”, с фейковой защитой представителей Специальной мониторинговой миссии.

Украинская позиция состоит в том, что это должна быть реальная миссия с реальным мандатом для всего Донбасса, которая влияет на ситуацию. Она должна постепенно перебирать контроль на всей оккупированной территории и будет иметь мандат относительно разоружения и контроля над отводом тяжелого оружия совместно с ОБСЕ.

Глава украинского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что позиция Москвы по миротворческой миссии на Донбассе стала еще хуже, чем была изначально. Теперь Кремль настаивает на том, что миротворцы могут только “сопровождать” наблюдателей ОБСЕ вдоль линии соприкосновения и на оккупированной территории, но не будут способны делать ничего другого.

Напомним, встреча глав МИД Франции, Германии, Украины и России продолжалась 4,5 часа в Берлине. Первая за 16 месяцев встреча проходила в закрытом для прессы формате.

Нормандская четверка, или Нормандский формат - дипломатическая группа высокопоставленных представителей четырех стран (Украины, Германии, Франции и России). Ее целью является стабилизация ситуации на Донбассе и выполнение Минских соглашений. Встречи проводятся как на уровне глав МИД, так и на уровне глав государств.