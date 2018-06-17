18 июня 2018, понедельник

Освобождение политзаключенных Путиным возможно в рамках улучшения имиджа России на ЧС-2018 - Климкин

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Климкин заверил, что освобождение украинских политзаключенных не будет жестом доброй воли

Климкин заверил, что освобождение украинских политзаключенных не будет жестом доброй воли

Пока будет продолжаться Чемпионата мира по футболу, Россия может согласиться на очередной обмен пленными, чтобы создать "положительный имидж страны".

Об этом министр иностранных дел Павел Климкин рассказал 5 каналу.

Климкин заверил, что освобождение украинских политзаключенных не будет жестом доброй воли.

"Это не будет жестом доброй воли, а скорее работой над имиджем России во время чемпионата. Однако мы понимаем, что в ближайшие дни и недели Россия все равно всех не выпустит. И дальше будет использовать их как средство давления".

По словам министра, встреча лидеров МИД в нормандском формате также могла повлиять на Россию.

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