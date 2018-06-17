Освобождение политзаключенных Путиным возможно в рамках улучшения имиджа России на ЧС-2018 - Климкин

Пока будет продолжаться Чемпионата мира по футболу, Россия может согласиться на очередной обмен пленными, чтобы создать "положительный имидж страны".
Об этом министр иностранных дел Павел Климкин рассказал 5 каналу.
Климкин заверил, что освобождение украинских политзаключенных не будет жестом доброй воли.
"Это не будет жестом доброй воли, а скорее работой над имиджем России во время чемпионата. Однако мы понимаем, что в ближайшие дни и недели Россия все равно всех не выпустит. И дальше будет использовать их как средство давления".
По словам министра, встреча лидеров МИД в нормандском формате также могла повлиять на Россию.
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