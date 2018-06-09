09 июня 2018, суббота

Порошенко обсудил с Путиным освобождение украинских политзаключенных

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Президент подчеркнул важность скорейшего освобождения украинских политзаключенных
Администрация президента

Президент подчеркнул важность скорейшего освобождения украинских политзаключенных

Президент Украины Петр Порошенко и президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили вопрос освобождения украинских политических заключенных. Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.

Отмечается, что главы стран договорились о посещении граждан Украины, содержащихся в заключении, омбудсменами обеих стран.

"Петр Порошенко подчеркнул важность скорейшего освобождения украинских политзаключенных, удерживаемых в России и на оккупированных территориях", – говорится в сообщении.

Также президент Украины обратил внимание на голодовку украинцев и выразил обеспокоенность ухудшением их состояния здоровья.

Напомним, удерживаемые в российских тюрьмах украинцы объявили голодовку: крымчанин Владимир Балух (голодает с 19 марта, начал принимать сухари и кисель), Олег Сенцов (с 14 мая), Александр Кольченко (решил поддержать Сенцова и объявил голодовку 31 мая, 7 июня прекратил), военный Александр Шумков (также начал голодать 25 мая в поддержку Сенцова).

6 июня МИД Великобритании распространил заявление с требованием к России освободить 70-х украинских политзаключенных.

Все подробности об украинских политзаключенных в РФ читайте в спецтеме НВ.

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