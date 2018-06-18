Геращенко: Киев готов к обмену пленными во время ЧМ, дело за Москвой

Геращенко полагает, что Россия не пускает к украинским узникам омбудсмена Денисову, чтобы скрыть ухудшение их здоровья

Первый вице-спикер Ирина Геращенко заявила, что украинская сторона готова провести обмен российских пленных на украинских политзаключенных во время Чемпионата мира по футболу и прилагает все усилия, чтобы дать ход этому процессу. Об этом она сообщила журналистам в кулуарах Муниципального форума, сообщает 112 Украина. Подобную идею ранее озвучил глава МИД Украины Павел Климкин.

"Климкин говорил, что мы, украинская сторона, делаем все для того, чтобы этот процесс был разблокирован, - пояснила Геращенко. - Считаем, что Чемпионат мира по футболу был бы хорошим шансом для Владимира Путина освободить политзаключенных Кремля, продемонстрировав миру такой гуманитарный жест. Произойдет это или нет, к сожалению, зависит не от Украины, потому что мы готовы к тому, чтобы все это разблокировать", - добавила она.

Геращенко также рассказала, что уполномоченный по правам человека в Украине Людмила Денисова уже четвертый день находится на территории Российской Федерации, однако до сих пор не смогла посетить никого из украинских политзаключенных.

"Людмила Денисова уже четыре дня находится в Российской Федерации и за это время она могла бы посетить как минимум четырех политзаключенных, которые разбросаны по страшным тюрьмам огромной территории Российской Федерации, - отметила Геращенко. - Мы выражаем протест относительно невыполнения договоренностей на высшем уровне, относительно недопущения украинского омбудсмена".

Тот факт, что к Олегу Сенцову не допускают Людмилу Денисову, по мнению Геращенко, свидетельствует "об очень тревожных фактах". "Возможно и вероятнее всего, скрывают ухудшение состояния здоровья. 36 дней голодания здоровья не прибавляет", - отметила вице-спикер парламента.

Людмила Денисова прибыла на Ямал утром 15 июня, чтобы посетить украинского политзаключенного Олега Сенцова. Вскоре она заявила, что переговоры с российской стороной по визитам к украинцам, удерживаемым на территории РФ, зашли в тупик.

Руководство колонии, где содержится Сенцов, категорически отказало в посещении заключенного и предоставлении информации о состоянии его здоровья без объяснения причин.

А российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что Денисова нарушает договоренности между президентами РФ и Украины.

В субботу, 16 июня, Людмиле Денисовой отказали в посещении украинского политзаключенного Николая Карпюка, который находится в российской тюрьме.

Сегодня, 18 июня, в Москве должна состояться встреча Татьяны Москальковой и Людмилы Денисовой.