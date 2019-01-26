Помпео выступит на Совбезе ООН по Венесуэле Сегодня, 02:50 30 Цей матеріал також доступний українською ЕРА Глава Госдепа Майк Помпео посетит ООН ЕРА

В субботу, 26 января, глава Госдепартамента США Майк Помпео посетит Нью-Йорк и примет участие в заседании Совета безопасности ООН, на котором обсудят ситуацию в Венесуэле.

Об этом передает Интерфакс-Украина.

Сообщается, что Помпео предложит мировому сообществу признать лидера оппозиции Хуана Гуайдо законным президентом Венесуэлы.

Помпео выступит на Совбезе в связи с тем, что сейчас у США нет постоянного представителя в ООН.

Исполняет обязанности постпреда Джонатан Коэн.

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Напомним, что 23 января спикер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо принял присягу в качестве "исполняющего обязанности президента".

Президент США Дональд Трамп сразу же заявил, что признает лидера оппозиции Венесуэлы "временным президентом". В то же время президент РФ Владимир Путин лично выразил президенту Николасу Мадуро свою поддержку.

В ответ Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с США и дал американским дипломатам 72 часа, чтобы покинуть страну.

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино и военные поддержали Мадуро, обвинив оппозицию в госперевороте.