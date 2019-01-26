Юлия Ярмоленко
Привет из Лас-Вегаса. На рубеже прошлого и будущего
Иван Яковина
25 января: США против РФ в Венесуэле и в Европе
Илья Кенигштейн
Что раскрыла история с шапками в Давосе
Андрей Смирнов
Зеленский оказался миллионером

Помпео выступит на Совбезе ООН по Венесуэле

Сегодня, 02:50
30
Цей матеріал також доступний українською

ЕРА

Глава Госдепа Майк Помпео посетит ООН

В субботу, 26 января, глава Госдепартамента США Майк Помпео посетит Нью-Йорк и примет участие в заседании Совета безопасности ООН, на котором обсудят ситуацию в Венесуэле.

Об этом передает Интерфакс-Украина.

Сообщается, что Помпео предложит мировому сообществу признать лидера оппозиции Хуана Гуайдо законным президентом Венесуэлы.

Помпео выступит на Совбезе в связи с тем, что сейчас у США нет постоянного представителя в ООН.

Исполняет обязанности постпреда Джонатан Коэн.

Читайте также:

Напомним, что 23 января спикер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо принял присягу в качестве "исполняющего обязанности президента".

Президент США Дональд Трамп сразу же заявил, что признает лидера оппозиции Венесуэлы "временным президентом". В то же время президент РФ Владимир Путин лично выразил президенту Николасу Мадуро свою поддержку.

В ответ Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с США и дал американским дипломатам 72 часа, чтобы покинуть страну.

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино и военные поддержали Мадуро, обвинив оппозицию в госперевороте.

Теги:   Венесуэла Совбез ООН ООН Госдеп США Госдеп Майк Помпео

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

События

Вчера, 14:43

article_img
Зеленский обнародовал информацию о своих сбережениях и недвижимости
Страны

Сегодня, 00:31

article_img
Сенат США проголосовал за возобновление работы правительства
Политика

Вчера, 17:13

article_img
Российские хакеры пытаются взломать системы ЦИК перед выборами - глава киберполиции

ТОП-3 мнений

Дмитрий Орешкин - фото
Дмитрий Орешкин
В игру вступил Кадыров. Какой выбор ждет Путина
12327
Питер Дикинсон - фото
Питер Дикинсон
Львов и Донецк. История двух аэропортов
5271
Александр Гольц - фото
Александр Гольц
Москва показала ракету
5001
Мустафа Найем - фото
Мустафа Найем
Что показал скандал с Зеленским
31248
Валерий Пекар - фото
Валерий Пекар
Семь вопросов кандидатам
12942
Андрей Клименко - фото
Андрей Клименко
Об очередной катастрофе в Черном море
12717
Екатерина Горчинская - фото
Екатерина Горчинская
Клоун и кандидат в президенты
75251
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Дно путинской России
34101
Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Как победит Зеленский
31921