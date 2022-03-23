В Польше задержали госслужащего, подозреваемого в шпионаже в пользу России
В Польше задержали гражданина страны, который мог работать на Россию (Фото:Karolina Grabowska / Pixabay)
Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) задержало 17 марта в Варшаве гражданина Польши по подозрению в шпионаже в пользу российских спецслужб.
Об этом сообщили сегодня на сайте польского правительства.
Задержанный работал в архиве ЗАГСа Варшавы. Он также имел доступ к данным двух других общих архивов столицы Польши.
«Учитывая характер хранящихся там документов, деятельность подозреваемого представляла угрозу как внутренней, так и внешней безопасности Польши», — говорится в сообщении.
В ходе серии обысков сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши собрали много доказательств, которые сейчас анализируются.
Задержанному поляку предъявили обвинения в шпионаже. Его арестовали на три месяца.
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