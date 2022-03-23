В Польше задержали госслужащего, подозреваемого в шпионаже в пользу России

23 марта, 15:24
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В Польше задержали гражданина страны, который мог работать на Россию (Фото:Karolina Grabowska / Pixabay)

В Польше задержали гражданина страны, который мог работать на Россию (Фото:Karolina Grabowska / Pixabay)

Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) задержало 17 марта в Варшаве гражданина Польши по подозрению в шпионаже в пользу российских спецслужб.

Об этом сообщили сегодня на сайте польского правительства.

Задержанный работал в архиве ЗАГСа Варшавы. Он также имел доступ к данным двух других общих архивов столицы Польши.

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«Учитывая характер хранящихся там документов, деятельность подозреваемого представляла угрозу как внутренней, так и внешней безопасности Польши», — говорится в сообщении.

В ходе серии обысков сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши собрали много доказательств, которые сейчас анализируются.

Задержанному поляку предъявили обвинения в шпионаже. Его арестовали на три месяца.

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Редактор: Татьяна Литвинчук

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Теги:   Польша Шпионаж Варшава Война России против Украины

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