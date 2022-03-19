Диктатор может взяться за ядерную дубину, а Польша думает о миссии НАТО в Украине 19 марта, 01:25 Цей матеріал також доступний українською

Чем жила страна 18 марта 2022 года (вечерний выпуск)

● Три кита украинской переговорной позиции. Прекращение огня, вывод российских войск и сильные гарантии безопасности с конкретными формулами — таковы позиции Украины на переговорах со страной-агрессором. Об этом в Twitter написал Михаил Подоляк, член украинской делегации на переговорах и советник главы ОП. По его словам, появившиеся по этому поводу заявления россиян — только их запросы, а цель таких заявлений — спровоцировать напряжение в СМИ.

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● Ранее глава делегации страны-агрессора Владимир Мединский заявил, что Украине и РФ на переговорах «удалось сблизить позиции». Он утверждал, что делегации достигли самого большого прогресса по вопросу «нейтрального статуса» и «невступления Украины в НАТО», а по вопросам демилитаризации переговоры якобы находятся «на полпути».

● Диктатор к переговорам не готов. Глава кремлевского режима Владимир Путин назвал «нереалистичными» предложения украинской стороны на переговорах с РФ. Об этом он сказал во время телефонного разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем. Диктатор утверждает, что, «выдвигая все новые нереалистичные предложения», Украина якобы пытается «затянуть переговорный процесс».

● Необходимость встречи российского диктатора и президента Владимира Зеленского будет зависеть от характера договора между странами, заявил пресс-секретарь Кремля Песков. И добавил, что встречу еще нужно будет согласовать.

● Путин проглотил обвинения Байдена. Пресс-секретарь российского диктатора Песков заявил, что Кремль «не будет давать резких оценок» словам президента США Джо Байдена, сказавшего, что Путин «головорез» и «убийственный диктатор». «Мы не будем давать резких оценок, чтобы не вызывать большую агрессию», — сказал Песков.

● Московский диктатор вот-вот достанет ядерную дубину. В Пентагоне считают, что Кремль начнет угрожать Западу ядерным оружием, когда сопротивление Украины и санкции ослабят российскую армию. Об этом сообщил Скотт Берриер, директор разведуправления Минобороны США, на слушаниях в Комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей, сообщил Fox News. По его словам, сопротивление Украины и экономических санкций поставит под угрозу «способность России производить современные высокоточные боеприпасы».

● «Поскольку эта война и ее последствия постепенно ослабят обычные силы России, РФ, вероятно, будет все больше полагаться на свои ядерные средства сдерживания, чтобы давать сигналы Западу и проецировать силу на свою внутреннюю и внешнюю аудиторию», — добавил Берриер.

● Виновен коллективный Путин. Именно российское молчаливое согласие де-факто поддерживает войну. Так посол Украины в Германии Андрей Мельник заочно ответил немецкому канцлеру Олафу Шольцу. Тот накануне, уже после выступления Владимира Зеленского перед Бундестагом, сказал, что россияне не несут ответственности за то, что президент РФ развязал войну против Украины и осудил нападки на выходцев из России. «Путин — это лишь вершина айсберга», — подчеркнул посол.

● Пекин сохраняет подчеркнутый нейтралитет. Китайский лидер Си Цзиньпин в диалоге с президентом США Джо Байденом заявил, что конфликты и конфронтации, подобные войне России против Украины, не отвечают ничьим интересам. Об этом сообщило Reuters cо ссылкой на китайские госСМИ.

● Межгосударственные отношения не должны переходить в стадию конфронтации, а конфликты и конфронтации не в чьих-либо интересах, сказал Си Цзиньпин. «Украинский кризис — это то, чего мы не хотим видеть», — сказал председатель КНР.

● Американский президент описал Си Цзиньпину «последствия» в случае, если Китай решит оказать поддержку московским агрессорам, и заявил, что поддерживает дипломатическое урегулирование. CNN со ссылкой на Белый дом сообщает, что разговор продолжался почти два часа.

● Москва планирует закончить войну 26 марта? Авиационные власти РФ в очередной раз продлили закрытие воздушного пространства над южной частью своей страны до раннего утра 26 марта. Об этом вновь сообщила тамошняя газета Коммерсант. Ограничение коснется работы аэропортов Кубани и ряда городов юга РФ. Действие режима должно было истечь утром 20 марта.

● Воздушное пространство над южными регионами страны-агрессора закрыли для гражданской авиации одновременно с началом вторжения в Украину — с 24 февраля.

● В Украине со временем может появиться миротворческая миссия НАТО. Польша в ходе саммита НАТО и встречи в Европейском совете планирует представить идею миротворческой миссии в Украине, заявил пресс-секретарь правительства этой страны Петр Мюллер. По его словам, несмотря на то, что среди некоторых стран Запада преобладают «сдержанные настроения», дальнейшее давление в будущем может привести к тому, что такая миротворческая миссия появится.

● Представитель польского правительства подчеркнул, что речь идет не о миссии, которая вступит в прямой конфликт с РФ, — она должна быть размещена в незанятых Россией населенных пунктах, «чтобы послать четкий сигнал, что мы не согласны с военными преступлениями».

● Кремль провоцирует голод по всему миру. Вторжение РФ в Украину может вызвать глобальный всплеск недоедания и голода, заявил Майкл Фахри, специальный докладчик ООН по вопросу о праве на питание.

● «За последние три года глобальные показатели голода и недоедания росли. С российским вторжением мы теперь сталкиваемся с риском неминуемого голода и голодной смерти во многих местах по всему миру. Военные нападения на Украину должны быть остановлены немедленно, прежде чем это повлечет за собой глубокие глобальные и долгосрочные последствия для продовольственной безопасности каждого», — отметил Фахри.

● Украина и страна-агрессор входят в пятерку крупнейших экспортеров зерна в мире. «Продовольственные» последствия войны ощущаются в Египте, Турции, Бангладеш и Иране, которые покупают более 60% своей пшеницы в Украине и РФ. Ливан, Тунис, Йемен, Ливия и Пакистан также сильно зависят от поставок пшеницы из этих стран.

● ЕС пообещал поторопиться с Украиной. Президент Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Евросовета Шарлем Мишелем и премьером Великобритании Борисом Джонсоном. Обсуждались конкретные шаги, которые дадут Украине еще больше сил не только для обороны, но и для экономики.

● «Президент Урсула фон дер Ляйен пообещала, что сделает все возможное для ускорения вступления Украины в ЕС. Бюрократические процессы, обычно занимающие годы, сокращаем для нашего государства до недель, до месяцев. Это не просто, но мы это делаем. Уверен», — сказал Зеленский.

● По словам президента, также договорились о поддержке от ЕС для украинцев, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за войны.

● «Договорились о новом „макрофине“ — еще 300 млн евро для Украины. Вдобавок к тем, в отношении которых уже было принято решение», — также отметил глава государства.

● Зеленский обсудил с партнерами и следующий пакет санкций против РФ.

● Мариуполь пока не могут деблокировать? Офис президента и международные лидеры ежедневно занимаются политико-дипломатическим решением относительно преступных обстрелов Мариуполя российскими войсками. А военное решение этой проблемы — которая, в основном, заключается в геноциде мирного населения, — сейчас невозможно, заявил советник главы ОП Алексей Арестович.

● «Усилия не будут прекращены. Мариуполь мы не сдадим», — отметил советник и добавил, что украинцам необходимо принять реальность такой, какой она есть.

● Спасение из Драмтеатра продолжается. Из укрытия в здании Драмтеатра в Мариуполе, который накануне обстреляли оккупанты, удалось вывести 130 человек. Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова: «Но по нашим данным, там еще более 1300 человек, которые находятся в этих подвалах, в этом бомбоубежище».

● «Освободители» занялись террором. Оккупанты пытаются установить жесткий полицейский режим на захваченных территориях Херсонской области, сообщили в Генштабе ВСУ.

● Жители захваченных украинских городов — Херсона, Новой Каховки, Каховки, Геническа, Новоалексеевки, Бердянска и Мелитополя — в Запорожской и Херсонской областях систематически выходят на митинги против оккупантов.

● Обстрелянный Киев. В результате утреннего обстрела оккупантами жилого квартала в Подольском районе Киева один человек погиб, 19 пострадали, из них четверо — дети. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Повреждены шесть жилых домов, детский сад и школа.

● С начала войны враг повредил в Киеве 36 жилых домов, 5 частных домов, 6 школ и 4 садика. Погибли 60 гражданских.

● Первый удар по Львову. Из шести выпущенных оккупантами утром по Львову ракет (из акватории Черного моря) в цель — неработающий авиаремонтный завод — попали четыре. Остальные сбили системы ПВО. Об этом рассказал глава Львовской ОВА Максим Козицкий. Он добавил, что погибших нет, один человек получил ранение средней тяжести.

● Ракеты у врага почти закончились. Оккупационные войска израсходовали в Украине почти весь запас ракет и некоторых видов боеприпасов. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

● В связи с этим Кремль перевел предприятия военно-промышленного комплекса, привлеченных к производству КРМБ Калибр и боеприпасов к РСЗО Смерч, на круглосуточный режим работы.

● Осторожней с комментариями в соцсетях. Российская разведка получает 90% информации от украинцев из соцсетей. Поэтому СБУ категорически запрещает выставлять данные об авиационных ударах, адреса объектов и вообще все, что может использовать враг. Об этом рассказала Роксолана Яворская, пресс-секретарь управления СБУ во Львовской области: сообщения вроде «Упало в 100 м от воинской части», «Пролетело над нами недалеко от военного городка» помогают россиянам лучше ориентироваться по целям.

● Враг ввел в бой курсантов и потерял командный пункт своей армии. Советник главы ОП Алексей Арестович очертил военную ситуацию в стране. По его словам, все выглядит так: эти и предыдущие сутки оккупанты занимались укреплением на позициях, попытками пополнить материальные запасы и пытались улучшить свои позиции — ВСУ вовремя прекращали эти попытки; зона ООС, Мариуполь и направление Херсон-Николаев — основное направление сосредоточения усилий противника, активных действий там не велось; в Изюме Харьковской области россияне бросили в бой учебное подразделения РФ. Они понесли поражение и были уничтожены, взяты в плен или рассеялись. По словам советника главы ОП, «в военном деле, когда курсантов бросают на основные направления, это означает почти разгром»; украинские Воздушные Силы за сутки сбили более десяти российских летательных аппаратов, в том числе минимум четыре самолета и два вертолета; ВСУ снова нанесли удар по аэродрому в Чернобаевке Херсонской области, который россияне используют под свой командный пункт и место сбора самолетов, предварительно, уничтожив передовой командный пункт 8-й общевойсковой армии южного военного округа РФ. По предварительным данным, командующий армии погиб.

● Польша взялась за дерусификацию. Премьер Польши Матеуш Моравецкий объявил о создании антипутинского щита и «дерусификации» экономики страны. Последняя прежде всего заключается в отказе от российских энергоносителей — нефти и газа.

● «Считаем, что через год, два, три мы станем независимыми от Путина, тогда цены на газ упадут. Однако мы все не должны воспринимать шантаж со стороны Путина», — сказал Моравецкий.

● Отвечая на вопрос об эмбарго на российский уголь, который покупает около половины польских хозяйств, премьер ответил, что Польша должна позволить себе быть полностью независимой от сырья из РФ, в частности угля. «Мы уже делаем заказы и закупки в других странах, таких как Южная Африка, Австралия, Колумбия и США, где нас не будут подвергать шантажу, — добавил он.

● Без видосиков: Кремль заблокирует YouTube. Одно из российских пропагандистских СМИ, ссылаясь на свои источники в Роскомнадзоре, сообщил, что YouTube в России могут заблокировать уже 18 марта. Если этого не случится, то блокировка произойдет до конца следующей недели, то есть 27 марта.

● По словам источника, решение должны были принять еще на прошлой неделе, но, возможно, отложили из-за блокировки Instagram.

И для финала:

● Украинский бизнес все еще жив. 43% компаний, опрошенных Европейской Бизнес Ассоциацией (ЕВА), оценивают свою финансовую устойчивость в несколько месяцев. Еще почти треть (28%) имеют запас устойчивости на полгода, остальные 17% имеют финансовые резервы на год или больше. Только 6% сообщают, что их финресурсы уже исчерпаны.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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