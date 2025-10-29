Посла России в США хотят вызвать в Сенат для дачи показаний по похищенным украинским детям

Двое сенаторов Линдси Грэм и Брайан Шатц имеют целью вызвать посла России в США в Сенат для дачи показаний о похищении украинских детей (Фото: Senate GOP / Facebook)

Республиканец Линдси Грэм и демократ Брайан Шатц планируют вызвать посла России в США Александра Дарчиева в Сенат для дачи показаний о похищении украинских детей .

Об этом пишет The Hill в среду, 29 октября.

Сенаторы отметили, что готовят слушания в соответствующем подкомитете Сената, однако дата еще не назначена.

Как отмечается в материале, заседание будет посвящено похищению Россией украинских детей и усилиям по их возвращению в Украину.

«Это настоящее зверство, и американское правительство должно помочь установить факты и попытаться исправить то, что было сделано», — подчеркнул Брайан Шатц.

The Hill пишет, что посольство Украины в Вашингтоне уже начало подготовку к слушанию и заявило о готовности предоставить необходимую информацию.

Издание сообщает, что, по независимым оценкам, во время войны Россия похитила не менее 20 000 украинских детей, в то же время российские чиновники, как сказано в материале, утверждают, что их количество составляет около 700 000.

В июне команда исследователей Йельского университета (США) установила, что Россия может удерживать около 35 тысяч украинских детей, которых считают без вести пропавшими. Часть из них усыновили российские семьи, других — перевели в военные лагеря или разместили в интернатах.

Украина подтверждает незаконный вывоз в Россию более 19 тысяч детей. Страна-агрессор традиционно отрицает эту информацию, заявляя, что речь идет лишь о «сотнях» детей.

Читайте также: В ОБСЕ назначили специальную представительницу по вопросам похищения украинских детей

23 сентября во время заседания Международной коалиции за возвращение украинских детей на полях Генассамблеи ООН первая леди Украины Елена Зеленская сообщила, что в Украину уже удалось вернуть 1625 детей, похищенных Россией, однако при нынешних темпах процесс может затянуться на полвека.

Вопросом похищения украинских детей также занимается первая леди США Мелания Трамп. 15 августа президент США Дональд Трамп перед началом саммита на Аляске передал письмо жены российскому диктатору Владимиру Путину. Позже в СМИ был опубликован полный текст письма, в котором Мелания Трамп просит главу кремлевского режима защитить детей и позаботиться о будущих поколениях во всем мире.

10 октября Мелания Трамп заявила, что российский диктатор Путин ответил на ее письмо и «сигнализировал о желании работать со мной напрямую», а также изложил подробности об украинских детях, находящихся в России. С тех пор, как заявляла первая леди США, у нее был открыт канал коммуникации с Путиным относительно благополучия этих детей, и в течение последних трех месяцев обе стороны провели несколько встреч и переговоров.