В ОБСЕ назначили специальную представительницу по вопросам похищения украинских детей

Шведский депутат Карина Эдебринк стала специальным представителем в ОБСЕ по вопросам похищения и депортации украинских детей (Фото: Carina Ödebrink / Facebook)

Президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пере Хуан Понс Сампьетро назначил специальную представительницу по вопросам похищения и депортации украинских детей. Ею стала шведский депутат Карина Эдебринк.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак во вторник, 14 октября.

Он отметил, что Карина Эдебринк, как член делегации Швеции в ОБСЕ, является автором отчета Парламентской ассамблеи о похищении Россией украинских детей. Она неоднократно призывала государства — члены ОБСЕ присоединяться к Международной коалиции за возвращение украинских детей и поддерживать инициативу президента Украины Владимира Зеленского Bring Kids Back UA.

Реклама

«Ожидаем тесного сотрудничества. Продолжаем работу, чтобы вернуть каждого украинского ребенка домой», — добавил Ермак.

Он напомнил, что Владимир Зеленский предлагал назначить спецпосланника по возвращению детей во время встречи с Пере Хуаном Понсом Сампьетро 7 октября.

В июне команда исследователей Йельского университета (США) установила, что Россия может удерживать около 35 тысяч украинских детей, которых считают без вести пропавшими. Часть из них усыновили российские семьи, других — перевели в военные лагеря или разместили в интернатах.

Украина подтверждает незаконный вывоз в Россию более 19 тысяч детей. Страна-агрессор традиционно отрицает эту информацию, заявляя, что речь идет лишь о «сотнях» детей.

23 сентября во время заседания Международной коалиции за возвращение украинских детей на полях Генассамблеи ООН первая леди Украины Елена Зеленская сообщила, что в Украину уже удалось вернуть 1625 детей, похищенных Россией, однако при нынешних темпах процесс может затянуться на полвека.