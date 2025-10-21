«Осложнил семейный фон». Российский омбудсмен Львова-Белова пожаловалась, что похищенный из Мариуполя мальчик не хотел жить в РФ

Уполномоченная РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова рассказала о своей роли в похищении и «усыновлении» мальчика из Мариуполя, а также о попытках принудительного формирования его лояльности к России.

Об этом она заявила в интервью, которое было опубликовано 14 октября. На него обратил внимание украинский журналист Денис Казанский.

По словам Львовой-Беловой, она познакомилась с Филиппом, когда «ездила по подвалам и собирала детей, находившихся под обстрелами» в Мариуполе после начала российского полномасштабного вторжения в Украину.

Юноше, который в 10 лет потерял мать, на тот момент было 15 лет. Он вырос в приемной семье, которая, по словам Львовой-Беловой, после начала боевых действий в городе якобы передала ему документы и оставила его одного. Филипп, потеряв опекунов, нашел российских военных и попросил перевести его в безопасное место, утверждала россиянка.

После этого юноша познакомился со Львовой-Беловой, и она предложила ему жить в ее семье. Однако со временем, как утверждает российский омбудсмен, Филипп начал «осложнять семейный фон» из-за того, что прибыл в Россию в плохом психологическом состоянии, страдая от посттравматического синдрома после российских же обстрелов.

По словам Львовой-Беловой, у него был «особый взгляд на Россию». Он неоднократно высказывал негатив к России, что, по ее словам, было следствием «антироссийского воспитания» в Мариупольских школах.

«Поэтому он мне все время говорил: „Вот я тебя люблю, ты [моя] мать, а все остальное — Москва, Россия — в общем все меня раздражает, ничего этого мне не хочется“. Все время [у него были] какие-то истерики, мы говорили по ночам с ним. Я пыталась его как-то утешить, отогреть, найти его жизненную дорогу», — утверждает россиянка.

Однако юноша продолжал сидеть на проукраинских сайтах и читать, как выразилась Львова-Белова, «пропаганду».

«Ну слушай, ты уже приехал в Россию, надо как-то менять отношение», — вместо этого говорила она.

Также она вспомнила, что Филипп пел украинские песни, пытаясь, по ее словам, «спровоцировать» ее.

«Потом, когда мы уже с ним говорили, он мне объяснял: „Я хотел, чтобы ты меня поскорее вернула, и чтобы я перестал надеяться, что жизнь может измениться“», — утверждает российская чиновница.

Со временем, по словам Львовой-Беловой, у него «начались изменения в сознании», и теперь он якобы не хочет возвращаться в Мариуполь, даже когда иногда посещает город.

17 марта 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года.