«Она все время думает о них». Трамп заявил, что первая леди Мелания по своей воле занимается вопросом похищенных РФ украинских детей
Президент Трамп заявил, что первая леди Мелания по своей воле занялась инициативой по возвращению украинских детей, похищенных РФ (Фото: REUTERS/Jessica Koscielniak)
Президент США Дональд Трамп заявил, что первая леди США Мелания Трамп по своей воле занялась инициативой по возвращению украинских детей, похищенных страной-агрессором РФ.
Об этом глава Белого дома заявил 17 октября во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленский.
«Она хотела это сделать. Она просто очень переживала за детей. И она проделала действительно хорошую работу. Она очень переживала за детей. Она все время думает о детях», — сказал президент США.
Президент США Дональд Трамп передал письмо супруги российскому диктатору перед началом саммита на Аляске 15 августа 2025 года. Позже в СМИ был опубликован полный текст письма, в котором Мелания Трамп просит главу кремлевского режима защитить детей и позаботиться о будущих поколениях во всем мире.
Команда исследователей Йельского университета (США) в июне сообщала, что Россия может удерживать около 35 тысяч украинских детей, которых считают без вести пропавшими. Часть из них усыновили российские семьи, других — перевели в военные лагеря или разместили в интернатах.
Украина подтверждает незаконный вывоз в Россию более 19 тысяч детей. Многочисленные расследования международных СМИ свидетельствуют, что Россия фактически похищает украинских детей, меняет им имена и гражданство, стирая их идентичность.
10 октября Мелания Трамп заявила, что российский диктатор Путин ответил на ее письмо о депортированных украинских детях.
По ее словам, Путин письменно ответил на ее письмо и «сигнализировал о желании работать со мной напрямую», а также изложил подробности об украинских детях, находящихся в России. С тех пор, как заявляла первая леди США, у нее был открытый канал коммуникации с Путиным относительно благополучия этих детей, и в течение последних трех месяцев обе стороны провели несколько встреч и переговоров.