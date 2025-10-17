«Она все время думает о них». Трамп заявил, что первая леди Мелания по своей воле занимается вопросом похищенных РФ украинских детей

17 октября, 21:30
Президент Трамп заявил, что первая леди Мелания по своей воле занялась инициативой по возвращению украинских детей, похищенных РФ (Фото: REUTERS/Jessica Koscielniak)

Президент США Дональд Трамп заявил, что первая леди США Мелания Трамп по своей воле занялась инициативой по возвращению украинских детей, похищенных страной-агрессором РФ.

Об этом глава Белого дома заявил 17 октября во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленский.

«Она хотела это сделать. Она просто очень переживала за детей. И она проделала действительно хорошую работу. Она очень переживала за детей. Она все время думает о детях», — сказал президент США.

Президент США Дональд Трамп передал письмо супруги российскому диктатору перед началом саммита на Аляске 15 августа 2025 года. Позже в СМИ был опубликован полный текст письма, в котором Мелания Трамп просит главу кремлевского режима защитить детей и позаботиться о будущих поколениях во всем мире.

Команда исследователей Йельского университета (США) в июне сообщала, что Россия может удерживать около 35 тысяч украинских детей, которых считают без вести пропавшими. Часть из них усыновили российские семьи, других — перевели в военные лагеря или разместили в интернатах.

Украина подтверждает незаконный вывоз в Россию более 19 тысяч детей. Многочисленные расследования международных СМИ свидетельствуют, что Россия фактически похищает украинских детей, меняет им имена и гражданство, стирая их идентичность.

10 октября Мелания Трамп заявила, что российский диктатор Путин ответил на ее письмо о депортированных украинских детях.

По ее словам, Путин письменно ответил на ее письмо и «сигнализировал о желании работать со мной напрямую», а также изложил подробности об украинских детях, находящихся в России. С тех пор, как заявляла первая леди США, у нее был открытый канал коммуникации с Путиным относительно благополучия этих детей, и в течение последних трех месяцев обе стороны провели несколько встреч и переговоров.

