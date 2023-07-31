В России отчитались о депортации более 700 тысяч украинских детей 31 июля, 16:47 Мурал Милана в Мариуполе, уничтоженный оккупантами (Фото:Маріупольська міська рада/Telegram)

Так называемая уполномоченная по правам ребенка страны-террориста России Мария Львова-Белова заявила, что с начала полномасштабного вторжения в Украину оккупанты незаконно вывезли на российскую территорию более 700 тысяч украинских детей.

В докладе Львовой-Беловой утверждается, что большинство детей россияне депортировали «вместе с родителями или другими родственниками». Она отчиталась о том, что на территорию страны-агрессора вывезли около 1,5 тысяч воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, которые остались без родительского попечения. 288 детей со временно оккупированных территорий Украины в Донецкой области, как утверждает Львова-Белова, оказались в «приемных семьях» россиян, дети со временно оккупированных территорий в Луганской области — вернулись в свои учреждения, но позже оккупанты отдали 92 детей, которые, по версии россиян, «остались без попечения родителей», в «приемные семьи» в России.



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С апреля по октябрь 2022 года, как сказано в докладе, оккупанты вывезли и отдали в «приемные семьи» 380 украинских детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из Донецкой и Луганской областей. Львова-Белова также доложила, что в ноябре 2022 года 52 ребенка «с тяжелыми патологиями» из Олешкинского детского дома-интерната в Херсонской области вывезли в оккупированный Крым — по ее версии, «на безопасную территорию».



Также оккупанты в конце лета и осенью 2022 года вывозили украинских детей из Херсонской, Запорожской и Харьковской областей в оккупированный Крым и Краснодарский край страны-агрессора, утверждая, что они едут на «отдых».

По информации украинской государственной платформы Дети войны, по состоянию на 31 июля по меньшей мере 19 546 детей депортированы или принудительно перемещены страной-агрессором Россией.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года.



В марте 2023 года украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец говорил, что российские оккупанты удерживают в так называемых «лагерях перевоспитания» примерно 6000 украинских детей.

Парламентская ассамблея Совета Европы 27 апреля приняла резолюцию, в которой признала принудительное перемещение украинских детей в Россию геноцидом.

Принудительное перемещение украинских детей и пленных происходит в том числе через территорию Беларуси. С сентября 2022 года в Беларусь депортировали около 2150 украинских детей в возрасте от шести лет, писала британская The Telegraph. Глава Красного Креста Беларуси Дмитрий Шевцов признал, что «принимал, принимает и будет принимать активное участие» в незаконной депортации детей из Украины.