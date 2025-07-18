В Китае возмутились из-за санкций ЕС против своих банков, сотрудничающих с РФ

Европейский Союз ввел санкции против ряда китайских банков в рамках 18-го пакета ограничений, направленных против России. В ответ Министерство иностранных дел Китая выразило протест, заявив, что выступает против односторонних санкций в отношении китайских граждан и компаний.

Об этом в пятницу, 18 июля, во время брифинга сообщил представитель МИД КНР Линь Цзянь.

По его словам, ограничения ЕС не имеют юридического обоснования в рамках международного права и не были одобрены Советом Безопасности ООН.

Китайская сторона утверждает, что не поставляет летальное оружие сторонам войны в Украине и тщательно контролирует экспорт товаров двойного назначения.

«Что касается кризиса в Украине [война РФ против Украины], то Китай настроен на содействие мирным переговорам. Обычные обмены и сотрудничество между китайскими и российскими компаниями не должны быть нарушены. Мы призываем ЕС прекратить наносить ущерб законным интересам китайских компаний при отсутствии каких-либо доказательств, подтверждающих его заявления», — заявил Линь Цзянь.

Он также добавил, что Китай оставляет за собой право принять все необходимые меры для защиты своих предприятий.

18 июля Совет Европейского Союза официально принял 18-й пакет санкций против России.

Пакет санкций предусматривает запрет на строительство трубопроводов Северный поток и снижение ценового потолка на российскую нефть с $60 до около $47 за баррель.

Также Евросоюз в рамках пакета антироссийских санкций отменил разрешение для Чехии закупать нефть из России.

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал утверждение нового пакета санкций против РФ. Глава государства отметил, что новые санкции продолжают давление на российский танкерный флот, и не только на сами суда, но и на капитанов теневого флота и компании, которые помогают ему функционировать.

В то же время в ЕС отметили, что уже работают над 19-м пакетом санкций.