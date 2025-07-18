«Один из самых жестких». В ЕС одобрили 18-й пакет санкций против России, потолок цен на нефть будет снижен

Обновлено 11:05. Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал утверждение нового пакета санкций против РФ. Он подчеркнул, что 18-й пакет санкций является самым сильным из принятых с начала полномасштабного вторжения.

Глава государства подчеркнул, что новые санкции продолжают давление на российский танкерный флот, и не только на сами суда, но и на капитанов теневого флота и компании, которые помогают ему функционировать.

Зеленский добавил, что Евросоюз вводит более строгое ограничение цены на российскую нефть — около 46 долларов за баррель.

«Мы стоим твердо. ЕС только что одобрил один из самых жестких пакетов санкций против России на сегодня», — написала глава европейской дипломатии Кая Каллас на своей странице в X.

Каллас отметила, что ЕС продолжит сокращать военный бюджет Кремля, будет преследовать еще 105 кораблей «теневого флота» и их поставщиков, а также ограничит доступ российских банков к финансированию.

Кроме того, по ее словам, пакет санкций предусматривает запрет на строительство трубопроводов Северный поток и снижение ценового потолка на российскую нефть.

«Мы усиливаем давление на российскую военную промышленность, китайские банки, которые позволяют обходить санкции, и блокируем экспорт технологий, используемых в беспилотниках», — подчеркнула главный дипломат ЕС.

В санкционный пакет впервые внесли изменения в реестр флагов и крупнейшего нефтеперерабатывающего завода Роснефти в Индии.

Каллас добавила, что новые санкции такой бьют по тем, кто навязывает российскую идеологию украинским детям.

10 июня в ЕС представили 18-й пакет санкций против РФ, который предусматривал ограничения для энергетического и банковского секторов страны-агрессора. В частности, он предлагал снижение предельной цены на российскую нефть с $60 до $45 за баррель.

26 июня страны ЕС не смогли достичь согласия относительно принятия 18-го пакета санкций против России. Однако они согласовали продление действующих ограничительных мер еще на шесть месяцев.

4 и 16 июля послам ЕС также не удалось прийти к согласию относительно принятия пакета санкций. Словакия и Мальта воздержались от поддержки этого пакета.

17 июля премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна не будет больше блокировать принятие 18-го пакета санкций ЕС против России. Это решение стало возможным после того, как Европейская комиссия предоставила Словакии гарантии по ценам на газ.