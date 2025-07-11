«Чтобы Путин закончил войну». В МИД Украины заявили, что у КНР есть серьезный рычаг давления на Москву

11 июля, 17:50
Как заявил спикер МИД Георгий Тихий, у властей Китая есть один из самых серьезных рычагов влияния диктатора РФ Владимира Путина (Фото: Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

У властей Китая есть серьезный рычаг влияния на то, чтобы призвать диктатора РФ закончить развязанную им войну против Украины.

Об этом 11 июля заявил на брифинге глава МИД Украины Георгий Тихий, сообщает корреспондентка NV.

«Мы считаем, что Пекин и сейчас имеет рычаги влияния на Москву. Пожалуй, одни из самых серьезных рычагов влияния на этой планете для того, чтобы призвать Путина наконец завершить эту войну и восстановить мир», — заявил он.

По словам Тихого, официальный Киев считает, что давление на Путина должно быть в интересах самого Китая.

«Потому что речь идет о возможности, все-таки, международного мира и безопасности, что способствует и торговле. Это способствует также торговле с Европейским Союзом и с Европой. Мы считаем, что Китай должен рассматривать Украину не просто как часть Европы, а как будущего члена Евросоюза», — подытожил спикер МИД.

Китай не заинтересован в улучшении отношений с Украиной, он давно выбрал сторону в войне — эксперт

17 апреля президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции заявил, что СБУ и разведка получили информацию о том, что Китай поставляет России порох и артиллерию, а также занимается производством некоторого оружия на территории РФ.

В МИД КНР назвали «безосновательными» заявления президента Украины о поставках оружия России.

22 апреля Зеленский сообщил, что Служба безопасности Украины должна передать информацию китайской стороне о гражданах их страны, которые работают на заводе производства дронов в РФ.

25 мая глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко сообщил, что Китай поставляет специальную химию, порох и станки на 20 военных заводов России.

По словам Иващенко, в 2024—2025 годах зафиксировано не менее пяти фактов сотрудничества РФ с КНР в авиационной отрасли. Речь идет об оборудовании, запчастях и документации. В шести случаях происходили крупные поставки спецхимии.

Позднее генсек НАТО Марк Рютте заявлял, что в Китае происходит «массовое наращивание» военного контингента и что власти КНР поддерживают военные действия в Украине. В свою очередь, спикер Министерства иностранных дел КНР Го Цзякунь отверг обвинения генсека Альянса.

4 июля газета South China Morning Post со ссылкой на источники сообщила, что глава МИД Китая Ван И заявили главному дипломату Европейского Союза Кайе Каллас, что Пекин «не хочет видеть поражение России в войне против Украины».

Редактор: Дмитрий Видоменко

Теги:   МИД Украины Война России против Украины Георгий Тихий Китай

