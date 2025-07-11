«Чтобы Путин закончил войну». В МИД Украины заявили, что у КНР есть серьезный рычаг давления на Москву

Как заявил спикер МИД Георгий Тихий, у властей Китая есть один из самых серьезных рычагов влияния диктатора РФ Владимира Путина (Фото: Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

У властей Китая есть серьезный рычаг влияния — на то, чтобы призвать диктатора РФ закончить развязанную им войну против Украины.

Об этом 11 июля заявил на брифинге глава МИД Украины Георгий Тихий, сообщает корреспондентка NV.

«Мы считаем, что Пекин и сейчас имеет рычаги влияния на Москву. Пожалуй, одни из самых серьезных рычагов влияния на этой планете для того, чтобы призвать Путина наконец завершить эту войну и восстановить мир», — заявил он.

По словам Тихого, официальный Киев считает, что давление на Путина должно быть в интересах самого Китая.

«Потому что речь идет о возможности, все-таки, международного мира и безопасности, что способствует и торговле. Это способствует также торговле с Европейским Союзом и с Европой. Мы считаем, что Китай должен рассматривать Украину не просто как часть Европы, а как будущего члена Евросоюза», — подытожил спикер МИД.

17 апреля президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции заявил, что СБУ и разведка получили информацию о том, что Китай поставляет России порох и артиллерию, а также занимается производством некоторого оружия на территории РФ.

В МИД КНР назвали «безосновательными» заявления президента Украины о поставках оружия России.

22 апреля Зеленский сообщил, что Служба безопасности Украины должна передать информацию китайской стороне о гражданах их страны, которые работают на заводе производства дронов в РФ.

25 мая глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко сообщил, что Китай поставляет специальную химию, порох и станки на 20 военных заводов России.

По словам Иващенко, в 2024—2025 годах зафиксировано не менее пяти фактов сотрудничества РФ с КНР в авиационной отрасли. Речь идет об оборудовании, запчастях и документации. В шести случаях происходили крупные поставки спецхимии.

Позднее генсек НАТО Марк Рютте заявлял, что в Китае происходит «массовое наращивание» военного контингента и что власти КНР поддерживают военные действия в Украине. В свою очередь, спикер Министерства иностранных дел КНР Го Цзякунь отверг обвинения генсека Альянса.

4 июля газета South China Morning Post со ссылкой на источники сообщила, что глава МИД Китая Ван И заявили главному дипломату Европейского Союза Кайе Каллас, что Пекин «не хочет видеть поражение России в войне против Украины».