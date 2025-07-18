«Затягиваем узел на России». Совет ЕС официально принял 18-й пакет санкций против России и уже работает над следующим

Совет Европейского Союза официально принял 18-й пакет санкций против России . Об этом заявил министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен, сообщает The Guardian .

«Сейчас мы затягиваем узел на России, нацелившись на энергетические доходы, экспорт, обходные пути и теневой флот. Во время председательства Дании в ЕС был принят 18-й пакет санкций, который усилит давление на Россию».

Реклама

В то же время министр иностранных дел Эстонии отметил, что ЕС уже работает над 19-м пакетом санкций против РФ.

«Мы не согласимся на половинчатые меры. Каждый новый пакет усиливает наше послание: Украина не одна, и Россия не останется безнаказанной», — подчеркнул он.

Читайте также: Индийский кинжал в спину Путину

Ранее послы 27 стран-членов ЕС одобрили 18-й пакет санкций против страны-агрессора России. Глава европейской дипломатии Кая Каллас назвала его «одним из самых жестких».

Она подчеркнула, что ЕС продолжит сокращать военный бюджет Кремля, будет преследовать еще 105 кораблей «теневого флота» и их поставщиков, а также ограничит доступ российских банков к финансированию.

Пакет санкций предусматривает запрет на строительство трубопроводов Северный поток и снижение ценового потолка на российскую нефть с $60 до около $47 за баррель.

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал утверждение нового пакета санкций против РФ. Глава государства отметил, что новые санкции продолжают давление на российский танкерный флот, и не только на сами суда, но и на капитанов теневого флота и компании, которые помогают ему функционировать.