Никто не будет покупать билет на третью мировую. Об Украине, НАТО и зраде 10 июля, 19:29

Государства НАТО согласились отменить ПДЧ для Украины. Что значительно упростит присоединение Украины к НАТО после войны. Но по Украине ширится «зрада»

И это плюс. Это на самом деле лучшее, что мы могли бы получить сейчас. Если исходить из реалий, а не из желаний и магического мышления.

Так что финляндизация Украины продолжается. И, кажется, можно было бы поставить себе плюс и двигаться дальше.

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Но по Украине ширится зрада. Очень странный нарратив, который активно распространяют. И непонятно, то ли россияне продвигают демотивирующие тезисы, то ли у украинцев ума хватило.

Так вот, активно продвигается тезис, что это очень плохое решение, ведь теперь Путин точно никогда не согласится завершить войну, потому что не хочет видеть Украину в НАТО. Тезис очень манипулятивный и кажется, это видно сразу. Но так только кажется. И надо объяснять.

Люди, которые продвигают эти тезисы, наверное, не задавали себе вопрос. Какое решение должно было бы принять НАТО, исходя из этой логики? Чтобы это способствовало завершению войны?

Путин будет воевать, пока имеет возможность воевать

И прошу, не предлагайте версию о присоединении Украины к НАТО прямо сейчас. Это невозможно. Никто не будет покупать билет на третью мировую. Никто не хочет эскалации и вступления в войну с Россией. По крайней мере, политики. Может, американские генералы и мечтают за три дня сейчас уничтожить всю мощь оставшейся российской армии, однако политики никогда не будут играть в игру с риском ядерной войны. Нам это может нравиться или не нравиться, но это факт. И это об ответственности.

То есть, у вас на столе этого решения нет. Что тогда предлагают адепты неожиданной «зрады»? Что должно приблизить завершение войны? Представляется, что согласно их логике, НАТО должно было бы заявить, что никогда не возьмет Украину к себе. И тогда Путину не будет смысла затягивать войну. И тогда он сразу ее завершит. Вы это серьезно? Вы это предлагаете? Кто-то на это надеется? Кто-то верит в такой сценарий? Кто-то думает, что это подействует на Путина как успокоительное, а не станет для него проявлением слабости?

А если нет, то к чему эти тезисы? К чему привязывать войну России против Украины к вступлению в НАТО?

Путин будет воевать, пока имеет возможность воевать. И война закончится только тогда, когда он поймет, что для его личного выживания война более угрожающая, чем мир. Все. Вступление или не вступление после войны Украины в НАТО здесь не играет никакой роли. Этот факт не добавляет ничего нового к уравнению Путина.

Запад истощает Путина и Россию, и чем дольше будет продолжаться война, тем более хрупкой будет становиться ситуация в России. И поэтому продолжать войну на минималках, которая минимально влияет на Украину и сильно бьет по экономике России и по власти Путина, никто не будет. Вступление Украины в НАТО не является главным смыслом жизни Путина, не он определяет поведение российского диктатора.

Но ключевое здесь, что манипуляцией является сам факт привязки завершения войны к решению по НАТО. Это решение имеет символическое значение. И оно важно. В том числе и для нашей евроинтеграции. И то, как россияне активно дискредитируют такой шаг, еще раз свидетельствует, что он им очень неприятен.

И напоследок. НАТО — это повод, а не причина. Финляндия вступила в НАТО, и Путин не умер. Так и вступление Украины в НАТО не активирует никаких тайных кнопок по уничтожению России. Путин напал на Украину, потому что хотел восстановить империю и захватить Украину. Вот и все. И использовал повод расширения НАТО. Который никогда не был настоящей причиной. А значит — и не будет.

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