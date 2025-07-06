Зеленский анонсировал новые договоренности с партнерами, которые касаются обороны и восстановления Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке новых договоренностей с партнерами (Фото: Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке новых договоренностей с зарубежными партнерами относительно обороны и восстановления.

«И готовим новые решения, новые договоренности с партнерами, которые сделают Украину сильнее. И в обороне, и в восстановлении», — сказал Зеленский во время вечернего видеообращения в воскресенье, 6 июля.

Президент анонсировал новые соглашения с партнерами на следующей неделе.

«Следующая неделя будет во многом посвящена именно восстановлению Украины — новым соглашениям с партнерами, а также во многом — восстановлению справедливости», — сообщил Зеленский.

5 июля президент сообщил о достижении новых договоренностей с европейскими партнерами по поставкам газа для Украины.

В июне Зеленский заявлял, что Украина готовит решение о поддержке совместных с партнерами оборонных производств.