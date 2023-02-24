Первые танки Leopard уже прибыли в Украину 24 февраля, 13:45 Танк Leopard (Фото:REUTERS/Fabian Bimmer)

Польша первой из стран отправила Украине танки Leopard, сообщил министр обороны страны Мариуш Блащак.

Об этом он сказал в ходе заседания Совета национальной безопасности, которое транслировала канцелярия президента Польши.

«Первая партия польских танков Leopard уже прибыла в Украину», — заявил он.

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В то же время украинских военных обучают работе с танками Leopard польские, канадские и норвежские инструкторы в Центре подготовки в Свентошуве.

Сам польский президент Анджей Дуда в ходе заседания заявил, что премьер-министр страны Матеуш Моравецкий отправился в Киев, чтобы «привезти танки Leopard, которые являются первой партией, поставленной в Украину».

Он добавил, что рад появлению «этих современных танков на украинской земле».

15 февраля министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что союзники сформировали батальон танков Leopard 2A4 для Украины. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что над передачей Украине танков Leopard 2 работает группа стран, среди которых Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания и Нидерланды.



Инфографика: NV