Украинский экипаж произвел первый выстрел из танка Leopard 2A6 — видео 20 февраля, 20:14 Танк Leopard 2A6 (Фото:REUTERS/Fabian Bimmer)

Украинские военные активно учатся на танках Leopard 2A6 в Германии, один из экипажей произвел первый выстрел из боевой машины.

Об этом сообщил посол Украины в Германии Алексей Макеев.

Он также отметил, что был совершен первый выстрел из этого танка украинцами.

«Первый выстрел украинского экипажа на немецком танке Leopard 2A6», — говорится в сообщении.

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Это произошло во время тренировок на военном полигоне в городе Мунстер в Германии.

«Снята сегодня с борта немецкого бронетранспортера Фукс», — добавил Макеев.

20 февраля министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что он приветствовал бы решение других западных стран осуществить поставки Украине танков Leopard.

25 января Германия после долгих колебаний одобрила передачу Украине 14 танков Leopard 2 и их реэкспорт из стран-партнеров. В тот же день США объявили о предстоящей отправке на фронт 31 танка Abrams.