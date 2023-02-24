Премьер Польши приехал в Киев в годовщину полномасштабного вторжения РФ 24 февраля, 11:05 Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прибыл в Киев (Фото:Piotr Müller/twitter.com)

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прибыл в Киев в годовщину российского полномасштабного вторжения в пятницу, 24 февраля.



Об этом в Twitter сообщил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер, опубликовав соответствующие фото.

В начале визита польский премьер вместе со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем почтил память павших за Украину возле Стены памяти вблизи Михайловского Златоверхого монастыря.

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«Спустя год после начала боевых действий Россией премьер-министр Матеуш Моравецкий отправился в Киев, чтобы дать четкий сигнал о дальнейшей поддержке в защите Украины от России», — написал Мюллер.

Накануне в Киев приезжал премьер-министр Испании Педро Санчес.