Премьер Польши приехал в Киев в годовщину полномасштабного вторжения РФ

24 февраля, 11:05
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прибыл в Киев (Фото:Piotr Müller/twitter.com)

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прибыл в Киев (Фото:Piotr Müller/twitter.com)

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прибыл в Киев в годовщину российского полномасштабного вторжения в пятницу, 24 февраля.

Об этом в Twitter сообщил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер, опубликовав соответствующие фото.

В начале визита польский премьер вместе со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем почтил память павших за Украину возле Стены памяти вблизи Михайловского Златоверхого монастыря.

Видео дня

https://twitter.com/PiotrMuller/status/1629035911643074561

«Спустя год после начала боевых действий Россией премьер-министр Матеуш Моравецкий отправился в Киев, чтобы дать четкий сигнал о дальнейшей поддержке в защите Украины от России», — написал Мюллер.

https://twitter.com/PremierRP/status/1629037354991099904

Накануне в Киев приезжал премьер-министр Испании Педро Санчес.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Киев Польша Украина Матеуш Моравецкий Война России против Украины

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