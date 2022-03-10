«Говорил об идее Эрдогану». Путин в принципе не против прямых переговоров с Зеленским — глава МИД Турции 10 марта, 23:45 Цей матеріал також доступний українською Владимир Путин (Фото:Sputnik/Andrey Gorshkov/Kremlin via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин не против прямых переговоров с президентом Владимиром Зеленским. Об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил во время пресс-конференции в четверг, 10 марта, пишет CNN.

По его словам, глава Кремля говорил о такой идее лидеру Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

«Говорят, что Зеленский готов к таким встречам, и Путин в принципе не против. Путин также рассказал об этой идее президенту Эрдогану», — заявил Чавушоглу.

Зеленский неоднократно призывал Путина к переговорам до и после полномасштабного вторжения РФ в Украину. 25 февраля он призвал российского диктатора садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей. Во время пресс-конференции с иностранными СМИ 3 марта он снова обратился с таким призывом к Путину:

«Гарантии для чего ? Мы не нападаем и не собираемся нападать на Россию. Мы в НАТО? Нет. У нас ядерное оружие? Нет. Кому я что должен дать? Что ты хочешь от нас? Уходи из нашей земли. Не хочешь сейчас уйти — сядь со мной за стол переговоров, я свободен. Только не на 30 метров, как с Макроном, Шольцем — я же сосед, меня не нужно на 30 метров держать! Я не кусаюсь. Я нормальный мужик, сядь со мной, поговори, чего ты боишься?» — заявил глава государства.

В Кремле предложение пока не поддержали и заявили, что сейчас очередь за переговорами делегаций Украины и РФ.

10 марта в Анталии прошла встреча министров иностранных дел Украины и России Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова. По словам украинского дипломата, они не договорились о 24-часовом прекращении огня.

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