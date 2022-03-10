«Из-за требований Путина»: Кулеба и Лавров не договорились о 24-часовом прекращении огня 10 марта, 14:15 Цей матеріал також доступний українською Дмитрий Кулеба отметил, что Кремль настаивает на выполнении своих требований к Украине (Фото:Alex Brandon/Pool via REUTERS)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым поднял вопрос прекращения огня в Украине на 24 часа, однако добиться каких-то результатов не удалось.

Об этом он сообщил во время брифинга по итогам встречи, прошедшей в Турции в четверг, 10 марта.

По его словам, режим Владимира Путина настаивает на привязке прекращения огня к выполнению его требований к Украине, поэтому решение гуманитарных вопросов пока остается чрезвычайно сложным.

«Мы не можем остановить войну, если у страны, которая осуществила агрессию, нападение, нет желания этого делать», — подчеркнул Кулеба.

В свою очередь Лавров после переговоров сделал скандальное заявление о том, что РФ на Украину якобы «не нападала».

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