Зеленский не боится прямой встречи с Путиным. Если он тоже, пусть поговорят — Кулеба 7 марта, 23:34 Цей матеріал також доступний українською Дмитрий Кулеба (Фото:Francisco Seco/Pool via REUTERS)

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркивает необходимость прямых переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.



Об этом он сказал в эфире телеканала Рада.

По словам Кулебы, Киев давно стремился к этому разговору, поскольку решение окончательно принимает именно глава Кремля, «тем более сейчас».

«Я это еще раз скажу [главе МИД РФ Сергею] Лаврову. Наш президент ничего не боится. В том числе и прямой встречи с Путиным. Если Путин тоже не боится, пусть сядут, поговорят», — сказал он.



Также Кулеба заявил, что готов к предметному разговору с Лавровым и для прекращения войны РФ и установления мира в Украине.

«Если он [Лавров] настроен на серьезный разговор, то мы как дипломат с дипломатом серьезно поговорим. Если он начнет повторять ту самую абсурдную пропаганду, которая в последнее время от него звучит, тогда он от меня услышит суровую правду, которую он заслуживает», — добавил Кулеба.

На 10 марта в Анталии запланирована трехсторонняя встреча глав МИД Украины, России и Турции. Она состоится по инициативе турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. В МИД Украины заявили, что прорабатывают такую возможность.

25 февраля Зеленский призвал Путина садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей. Во время пресс-конференции с иностранными СМИ 3 марта он снова обратился с таким призывом к главе Кремля:

«Гарантии для чего? Мы не нападаем и не собираемся нападать на Россию. Мы в НАТО? Нет. У нас есть ядерное оружие? Нет. Кому я что должен дать?.. Что ты хочешь от нас? Уйди с нашей земли. Не хочешь сейчас уйти — сядь со мной за стол переговоров, я свободен. Сядь со мной, только не на 30 метров, как с Макроном, Шольцем — я ж сосед, меня не надо на 30 метров держать! Я не кусаюсь. Я нормальный мужик, сядь со мной, поговори, чего ты боишься?» — заявил глава государства.

В Кремле предложение пока не поддержали и заявили, что сейчас очередь за переговорами делегаций Украины и РФ.



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