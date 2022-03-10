В Анталии началась встреча Кулебы и Лаврова 10 марта, 10:31 Цей матеріал також доступний українською Встреча Кулебы и Лаврова в Анталии (Фото:Oleg Nikolenko/twitter.com)

В турецкой Анталии началась встреча главы МИД Украины Дмитрия Кулебы с представителем страны-агрессора РФ Сергеем Лавровым.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Встреча проходит в трехстороннем формате. Также в ней принимает участие министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину украинская и российская делегации провели три раунда переговоров на территории Беларуси.



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