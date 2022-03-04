В Кремле отреагировали на призыв Зеленского к Путину провести с ним переговоры 4 марта, 15:56 Цей матеріал також доступний українською В Кремле говорят, что их страивают переговоры на уровне делегаций (Фото:Evgenia Novozhenina/File Photo/Reuters)

В Кремле пока не поддержали предложение президента Украины Владимира Зеленского о прямых переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным на фоне полномасштабного вторжения России.

На вопрос о возможности прямого разговора пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сейчас очередь за переговорами делегаций двух стран, пишут РИА Новости.

Как сообщает Русская служба Би-би-си, Песков заявил, что пока не идет речи о подписании документов по их итогам.

Накануне Зеленский во время пресс-конференции иностранным СМИ призвал главу Кремля уйти с украинской земли или сесть с ним за стол переговоров.

Он подчеркнул, что Украина никому не угрожает и не захватывает чужие земли.

При этом, по официальным каналах предложения не было.

В 5 утра 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «военной операции» против Украины. Ранее российское правительство многократно заявляло, что не будет нападать на Украину, при этом месяцами стягивало войска и технику к украинским границам.

Противостояние продолжается девятый день. Россия наступает с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города.





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