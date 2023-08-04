Переговоры касательно Украины в Саудовской Аравии не приведут к мирному соглашению — Белый дом 4 августа, 10:19 Джон Кирби, координатор стратегических коммуникаций Совета по нацбезопасности США (Фото:REUTERS/Эвелин Хокштейн)

Белый дом не ожидает «ощутимых результатов» от предстоящих переговоров о мирном плане по Украине, организованных Саудовской Аравией, а скорее продолжения дискуссии о формуле мира президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в интервью Голосу Америки.

Он добавил, что переговоры в Джидде являются продолжением процесса распространения формулы мира, которую предложил Зеленский, и поиска способов ее реализовать и двигаться дальше.

Видео дня

«Частично цель здесь заключается в том, чтобы большую часть международного сообщества ознакомить с формулой мира президента Зеленского и попытаться заручиться определенной поддержкой для этого движения вперед», — заявил он.

Кирби подчеркнул, что ключевым компонентом является уважение территориальной целостности и суверенитета Украины, поскольку вся формула мира Зеленского базируется на этой идее.

Он заявил, что важно помнить, что это не мирные переговоры и не переговоры о прекращении войны.

«Люди не должны смотреть на встречу в Джидде как на форум, через который можно достичь определенных и ощутимых результатов. На самом деле речь идет о постоянном разговоре о том, как может выглядеть эта формула мира», — подчеркнул он.

На вопрос, когда в мирные переговоры можно будет привлечь Россию, Кирби ответил, что как только Зеленский будет готов сесть за стол с российским диктатором Владимиром Путиным.

«Перспективы Зеленского, перспективы Украины должны быть основополагающим элементом. Их нужно полностью уважать во время переговоров», — сказал он.

«Но мы еще не там. Путин не показал никаких признаков того, что он готов к переговорам — даже наоборот», — добавил Кирби.

Он подчеркнул, что пока трудно определить временные рамки того, как будет выглядеть «справедливый и длительный мир».

«Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы украинские Вооруженные силы могли быть успешными в своем контрнаступлении, чтобы они могли отбить у российских войск еще больше территории, которая им принадлежит, и, надеюсь, подтолкнуть Путина к переговорам», — заявил Кирби.

Он выразил надежду, что все больше стран во всем мире осознают, что действия Путина являются незаконными, неспровоцированными и полностью нарушают устав ООН и добавил, что также надеется на осознание россиянами того, что все больше стран начинают видеть, что решение Путина выйти из зерновой сделки делает их «более голодными», а также обостряет голод во многих странах и способствует отсутствию продовольственной безопасности.

«Многие, многие африканские лидеры осознают, что проблемы, которые они испытывают на континенте, напрямую связаны с тем, что Путин делает в Украине», — заявил он.

30 июля газета WSJ сообщила, что Саудовская Аравия планирует 5−6 августа провести переговоры по войне России против Украины. В них не будет участвовать страна-агрессор. Информацию о подготовке встречи на уровне советников лидеров государств подтверждал глава Офиса президента Андрей Ермак. По его словам, на встрече будут обсуждать «ключевые принципы мира» на основании украинской формулы мира.

Зеленский представил формулу мира из десяти пунктов на саммите G20 в ноябре. Она включает восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, освобождение всех пленных, трибунал для виновных в агрессии и гарантии безопасности для Украины. Киев предлагает иностранным партнерам взять на себя лидерство в одном из пунктов плана.