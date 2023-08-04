Кулеба об участии Китая в саммите по украинской формуле мира: Суперпрорыв и историческая победа 4 августа, 18:53 Дмитрий Кулеба (Фото:Henry Nicholls/Pool via REUTERS)

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал участие китайского представителя Ли Хуэя в саммите по обсуждению украинской формулы мира в Саудовской Аравии «суперпрорывом» и «исторической победой».

Об этом говорится в комментарии Кулебы агентству Интерфакс-Украина.

«Мы хотим, чтобы Китай принял участие в саммите формулы мира. Новость о том, что Китай делегирует Ли Хуэйя в Джидду — это суперпрорыв», — сказал Кулеба.

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По словам министра, важную роль в этом решении сыграла Саудовская Аравия, а также телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана.

«Саудовская Аравия привлекла Китай, и это историческая победа», — добавил он.

Ранее Министерство иностранных дел Китая подтвердило, что Пекин будет участвовать в переговорах в Саудовской Аравии, посвященных украинской формуле мира.

Президент Владимир Зеленский ранее сообщал, что в Джидде (Саудовская Аравия) пройдет встреча советников лидеров стран и представителей МИД около 40 государств для обсуждения формулы мира. Предыдущая встреча проходила в датском Копенгагене в июне.

Зеленский представил формулу мира из десяти пунктов на саммите G20 в ноябре. Она включает восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, освобождение всех пленных, трибунал для виновных в агрессии и гарантии безопасности для Украины. Киев предлагает иностранным партнерам взять на себя лидерство в одном из пунктов плана.