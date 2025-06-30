Канада отменит налог на цифровые услуги для возобновления торговых переговоров с США

Премьер-министр Канады Марк Карни и президент США Дональд Трамп договорились, что стороны возобновят переговоры с целью заключения соглашения до 21 июля (Фото: REUTERS/Блэр Гейбл)

Правительство Канады планирует отменить налог на американские цифровые услуги для возобновления переговоров с США по новому экономическому партнерству и партнерству в области безопасности.

Об этом говорится в сообщении на сайте канадского правительства.

Министр финансов Канады Франсуа-Филипп Шампань объявил, что Канада отменит налог на цифровые услуги в ожидании взаимовыгодного комплексного торгового соглашения с Соединенными Штатами. В соответствии с этими действиями, премьер-министр Канады Марк Карни и президент США Дональд Трамп договорились, что стороны возобновят переговоры с целью заключения соглашения до 21 июля 2025 года.

Взимание налога с 30 июня 2025 года будет приостановлено, и министр Шампань вскоре предложит законодательство об отмене Закона о налоге на цифровые услуги.

«В наших переговорах относительно новых экономических и безопасностных отношений между Канадой и США новое правительство Канады всегда будет руководствоваться общим вкладом любого возможного соглашения в лучшие интересы канадских работников и бизнеса», — подчеркнул Карни.

27 июня Трамп объявил о немедленном прекращении всех переговоров о торговом соглашении с Канадой и пригрозил введением новых пошлин. По его словам, Канада «только что объявила о введении налога на цифровые услуги для наших американских технологических компаний, что является прямым и вопиющим нападением» на США.

Заявления и действия Трампа в сторону Канады — что известно

В декабре 2024 года Дональд Трамп в разговоре с тогдашним премьер-министром Канады Джастином Трюдо сказал, что если 25% торговые пошлины Вашингтона «убьют» канадскую экономику, то стране «стоит стать 51-м штатом» США.

11 марта 2025 года Трамп объявил о введении дополнительных тарифов на импорт стали и алюминия в 25% из Канады и снова предложил стране присоединиться к США как «51-й штат».

Также 6 мая американский президент во время встречи с новоизбранным премьером Канады Марком Карни заявил, что все еще заинтересован в том, чтобы страна стала частью США.

В то же время Карни говорил, что Канада никогда не станет частью США. По его словам, идея о том, что страна может быть «51-м штатом» США, является «сумасшедшей».

28 мая президент США вновь предложил Канаде стать «51 штатом» в обмен на американскую систему противоракетной обороны Golden Dome.

25 июня премьер Канады Карни заявил, что президент США Дональд Трамп больше не заинтересован в превращении его страны в «51-й штат».