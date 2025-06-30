«Важно, чтобы Украина избавилась от модели «догнать и подражать Западу», — Марси Шор, профессор Йельского университета, рассказывает NV, что на самом деле происходит сегодня с западной демократией, в частности в США.

История стран Восточной Европы, в частности история Украины, многому может научить современную Америку, а возможно, и спасти, считает Марси Шор, историк, исследователь восточноевропейской истории в Йельском университете, а ныне преподаватель школы Мунка в университете Торонто.

В марте 2025 года она, ее муж — известный историк Тимоти Снайдер, и их коллега профессор философии Джейсон Стэнли публично объявили, что покидают США, поскольку видят признаки превращения страны в диктатуру. Почувствовать эти преобразования, по словам Шор, ей помог опыт изучения нацизма и фашизма в Европе в первой половине ХХ века.

Теперь NV встречается с известной ученой в Киеве, и она эмоционально рассказывает о своем переезде в Канаду и отмечает, что до сих пор является объектом преследования и угроз со стороны сторонников президента США Дональда Трампа.

В разговоре она раз за разом возвращается к этому опыту, объясняя, как трансформируются и приходят в упадок демократические режимы, в какой момент началась эрозия демократии в США, что может ее спасти и в какой степени западная цивилизация сегодня зависит от результатов войны в Украине.

— Какой вы, ученый, изучающий Восточную Европу, увидели Украину в этот свой приезд?