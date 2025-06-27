Канада рассматривает возможность соглашения о совместном производстве военной техники с Украиной

Министр обороны Канады Дэвид Макгинти сообщил, что его страна рассматривает возможность заключения ряда двусторонних соглашений с Украиной по совместному производству военной техники.

Об этом сообщает The Сапаԁіап Press.

Макгинти заявил, что правительство страны взвешивает, стоит ли ему последовать примеру нескольких европейских стран, заключив новое соглашение о совместном производстве военной техники с Украиной.

Реклама

По словам канадского министра, эта идея «активно рассматривается» Министерством национальной обороны и Вооруженными силами Канады.

Премьер-министр Канады Марк Карни также объявил о масштабных новых обязательствах по оборонным расходам на саммите НАТО в Гааге на этой неделе. Он добавил, что Канада и Европейский Союз будут договариваться о новом партнерстве в сфере закупок в сфере безопасности и обороны.

18 июня Карни объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму 2 миллиарда канадских долларов (примерно 1,47 млрд долларов США) Также Канада объявила о санкциях против 44 россиян, среди которых экс-супруга российского диктатора Владимира Путина и его племянник.