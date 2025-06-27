Пригрозил новыми пошлинами. Трамп объявил об остановке торговых переговоров с Канадой

27 июня, 22:19
Поделиться:
Президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Канады Марком Карни в Белом доме (Фото: REUTERS/Leah Millis)

Президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Канады Марком Карни в Белом доме (Фото: REUTERS/Leah Millis)

Президент США Дональд Трамп объявил о немедленном прекращении всех переговоров о торговой сделке с Канадой и пригрозил введением новых пошлин.

Соответствующее заявление он опубликовал 27 июня в своей социальной сети Truth Social.

«Мы только что получили информацию о том, что Канада, страна, с которой очень сложно вести торговлю, в том числе из-за того, что она в течение многих лет взимала с наших фермеров пошлины в размере до 400% на молочные продукты, только что объявила о введении налога на цифровые услуги для наших американских технологических компаний, что является прямым и вопиющим нападением на нашу страну», — заявил президент Трамп.

Глава американского государства заявил, что власти Канады «копируют» ЕС.

«Очевидно, что они копируют Европейский союз, который поступил точно так же и в настоящее время также ведет с нами переговоры. В связи с этим вопиющим налогом мы настоящим прекращаем все переговоры о торговле с Канадой с немедленным вступлением в силу. В течение следующих семи дней мы сообщим Канаде о тарифе, который она будет платить за ведение бизнеса с Соединенными Штатами Америки. Благодарим вас за внимание к этому вопросу!», — подытожил он.

Реклама

Читайте также:
В США заявили о завершении «саги» с аннексией Канады после визита короля Чарльза

Заявления и действия Трампа в сторону Канады — что известно

В декабре 2024 года Дональд Трамп в разговоре с тогдашним премьер-министром Канады Джастином Трюдо сказал, что если 25% торговые пошлины Вашингтона «убьют» канадскую экономику, то стране «стоит стать 51-м штатом» США.

11 марта 2025 года Трамп объявил о введении дополнительных тарифов на импорт стали и алюминия в 25% из Канады и снова предложил стране присоединиться к США как «51-й штат».

Также 6 мая американский президент во время встречи с новоизбранным премьером Канады Марком Карни заявил, что все еще заинтересован в том, чтобы страна стала частью США.

В то же время Карни говорил, что Канада никогда не станет частью США. По его словам, идея о том, что страна может быть «51-м штатом» США, является «сумасшедшей».

28 мая президент США вновь предложил Канаде стать «51 штатом» в обмен на американскую систему противоракетной обороны Golden Dome.

25 июня премьер Канады Карни заявил, что президент США Дональд Трамп больше не заинтересован в превращении его страны в «51-й штат».

Редактор: Дмитрий Видоменко

Теги:   Торговля Канада Дональд Трамп Марк Карни

Поделиться:
Загрузка...
Новости из Израиля
Главу Гагаузии осудили на семь лет за ввоз денег из России для партии Илана Шора  
Показать ещё новости
Главная Radio NV NV Премиум Аудіо Мой профиль

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies