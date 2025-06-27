Пригрозил новыми пошлинами. Трамп объявил об остановке торговых переговоров с Канадой
Президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Канады Марком Карни в Белом доме (Фото: REUTERS/Leah Millis)
Президент США Дональд Трамп объявил о немедленном прекращении всех переговоров о торговой сделке с Канадой и пригрозил введением новых пошлин.
Соответствующее заявление он опубликовал 27 июня в своей социальной сети Truth Social.
«Мы только что получили информацию о том, что Канада, страна, с которой очень сложно вести торговлю, в том числе из-за того, что она в течение многих лет взимала с наших фермеров пошлины в размере до 400% на молочные продукты, только что объявила о введении налога на цифровые услуги для наших американских технологических компаний, что является прямым и вопиющим нападением на нашу страну», — заявил президент Трамп.
Глава американского государства заявил, что власти Канады «копируют» ЕС.
«Очевидно, что они копируют Европейский союз, который поступил точно так же и в настоящее время также ведет с нами переговоры. В связи с этим вопиющим налогом мы настоящим прекращаем все переговоры о торговле с Канадой с немедленным вступлением в силу. В течение следующих семи дней мы сообщим Канаде о тарифе, который она будет платить за ведение бизнеса с Соединенными Штатами Америки. Благодарим вас за внимание к этому вопросу!», — подытожил он.
Заявления и действия Трампа в сторону Канады — что известно
В декабре 2024 года Дональд Трамп в разговоре с тогдашним премьер-министром Канады Джастином Трюдо сказал, что если 25% торговые пошлины Вашингтона «убьют» канадскую экономику, то стране «стоит стать 51-м штатом» США.
11 марта 2025 года Трамп объявил о введении дополнительных тарифов на импорт стали и алюминия в 25% из Канады и снова предложил стране присоединиться к США как «51-й штат».
Также 6 мая американский президент во время встречи с новоизбранным премьером Канады Марком Карни заявил, что все еще заинтересован в том, чтобы страна стала частью США.
В то же время Карни говорил, что Канада никогда не станет частью США. По его словам, идея о том, что страна может быть «51-м штатом» США, является «сумасшедшей».
28 мая президент США вновь предложил Канаде стать «51 штатом» в обмен на американскую систему противоракетной обороны Golden Dome.
25 июня премьер Канады Карни заявил, что президент США Дональд Трамп больше не заинтересован в превращении его страны в «51-й штат».