Карни считает, что Трамп больше не хочет превратить Канаду в «51-й штат»

Премьер-министр Канады Марк Карни считает, что президент США Дональд Трамп больше не заинтересован в превращении его страны в «51-й штат».

Об этом он рассказал CNN в кулуарах саммита НАТО в Нидерландах.

Отвечая на вопрос о том, говорит ли Трамп все еще, что хочет аннексировать Канаду, Карни сказал: «Нет, это не так».

«Он восхищается Канадой. Думаю, будет справедливо сказать, что, возможно, какое-то время он хотел Канаду», — отметил премьер.

Как отмечает CNN, Карни ранее говорил о том, что тесное партнерство между Канадой и США «закончилось». В начале своей каденции он пытался заручиться поддержкой европейских партнеров в Великобритании и Франции.

Реклама

Однако Карни отдал должное Трампу за то, что он подтолкнул Канаду к увеличению расходов на оборону.

Заявления и действия Трампа в сторону Канады — что известно

В декабре 2024 года Дональд Трамп в разговоре с тогдашним премьер-министром Канады Джастином Трюдо сказал, что если 25% торговые пошлины Вашингтона «убьют» канадскую экономику, то стране «стоит стать 51-м штатом» США.

11 марта 2025 года Трамп объявил о введении дополнительных тарифов на импорт стали и алюминия в 25% из Канады и снова предложил стране присоединиться к США как «51-й штат».

Также 6 мая американский президент во время встречи с новоизбранным премьером Канады Марком Карни заявил, что все еще заинтересован в том, чтобы страна стала частью США.

В то же время Карни говорил, что Канада никогда не станет частью США. По его словам, идея о том, что страна может быть «51-м штатом» США, является «сумасшедшей».

28 мая президент США вновь предложил Канаде стать «51 штатом» в обмен на американскую систему противоракетной обороны Golden Dome.