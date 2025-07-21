На этой неделе Си Цзиньпин встретится с фон дер Ляйен и Коштой
Встреча происходит на фоне обострения глобальных торговых проблем (Фото: REUTERS/Brittany Hosea-Small)
Китай подтвердил, что на этой неделе в Пекине проведет саммит на высшем уровне с Евросоюзом. Ожидается, что председатель КНР Си Цзиньпин встретится с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен и президентом Евросовета Антонио Кошта.
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что встреча происходит на фоне обострения глобальных торговых проблем, поскольку Пекин стремится обеспечить более тесные экономические и политические связи с ЕС, чтобы избежать неопределенности в своих отношениях с США.
В своей недавней речи фон дер Ляен высоко оценила экономический прогресс Китая, но заявила, что страна заполонила мировые рынки своими избыточными мощностями, ограничила доступ к своему рынку и фактически способствовала развитию военной экономики России.
Евросоюз, который называет Китай «партнером для сотрудничества, экономическим конкурентом и системным соперником», также заявил, что видит необходимость разморозить связи на фоне неопределенности в мировой торговле.
12 июля президент США Дональд Трамп также объявил о введении 30% пошлин на импорт товаров из Мексики и стран Европейского Союза. Новые тарифы должны вступить в силу с 1 августа.
2 апреля администрация Трампа официально ввела «взаимные» пошлины, которые затронули около 185 стран. Минимальный размер тарифа составлял 10% (в том числе и для Украины).