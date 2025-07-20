Лидер Китая Си Цзиньпин и российский диктатор Владимир Путин во время парада в Москве, 9 мая 2025 года (Фото: Sergei Bobylyov/Host agency RIA Novosti/Handout via REUTERS)

Пока российский диктатор Владимир Путин обдумывает свою реакцию на риторику Вашингтона после того, как президент США Дональд Трамп дал ему 50 дней, чтобы объявить прекращение огня, действия Трампа «втянули в психодраму» лидера Китая Си Цзиньпина, пишет The Sunday Times .

Издание отмечает, что именно Си Цзиньпин может больше всего выиграть от этой ситуации.

После опасения Кремля, что Трамп будет более решительным, Московская фондовая биржа резко выросла, обратил внимание автор статьи Марк Галеотти. Он напомнил, что Трамп хотел подтолкнуть европейцев к покупке вооружений американского производства для поддержки Украины, от чего уже отказались Франция, Чехия и Италия, а главной инициативой главы Белого дома было дать Путину 50 дней на прекращение боевых действий. В случае отказа президент США пригрозил ввести 100-процентную пошлину на импорт из России, но его объёмы в США за прошлый год составили лишь 3 млрд долларов, или 0,65% от всего российского экспорта, поэтому «Путин вряд ли лишится сна» из-за этой угрозы.

Гораздо более важным The Sunday Times называет предупреждение о том, что США также будут взимать вторичные тарифы с тех стран, которые покупают российскую нефть и нефтепродукты. По мнению Галеотти, это могло бы изменить правила игры, если бы привело к сокращению продаж, но Москва «справедливо считает, что это пустая угроза».

В статье поясняется, что среди покупателей российской нефти значатся Япония, Турция, Венгрия и Словакия, но три четверти ее экспорта идет в Индию и Китай.

«Учитывая то, что Трамп поставляет Индии дорогие истребители-невидимки F-35, сейчас не время провоцировать Дели, в то же время предыдущий план Трампа ввести 145-процентные пошлины на товары из Китая привел к ответным мерам со стороны Пекина и возмущению внутри страны со стороны американских компаний, зависимых от китайского производства», — пишет издание.

The Sunday Times уточняет, что ни Индия, ни Китай не смогли бы переориентировать свои закупки нефти, даже если бы захотели, а исключение России из глобальной картины дестабилизировало бы рынок и привело бы к росту цен на бензин в США, что чрезвычайно чувствительно для американских президентов.

В статье приводятся слова российского рыночного аналитика о том, что предупреждение Трампа, по общему мнению, — «это блеф, и не очень убедительный».

Галеотти высказывает мнение, что на самом деле человек, который лучше всех может заставить Путина изменить курс в отношении Украины, — это не Трамп, а лидер Китая Си Цзиньпин, который, однако, не собирается этого делать.

15 июля Си Цзиньпин встретился с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и заявил, что Россия и Китай должны «усилить взаимную поддержку», а Министерство иностранных дел Китая осудило угрозу пошлин как «незаконные односторонние санкции», напоминает The Sunday Times.

Также издание напомнило о словах министра иностранных дел Китая Ван И, адресованные высокой представительнице ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кае Каллас, о том, что российское вторжение в Украину было «благословением» для Пекина, поскольку оно сосредоточило внимание Запада на Европе, а не на Тихом океане, и что Китай не может допустить поражения России.

В статье отмечается, что Китай поставляет России широкий спектр товаров двойного назначения, жизненно важных для военной машины Путина, к которым, в частности, относятся оптоволокно, которое Россия использует для производства неуязвимых для РЭБ FPV-дронов, и нитроцеллюлоза для производства боеприпасов.

The Sunday Times отмечает, что в этом году Пекин, похоже, начал оказывать Москве недвусмысленную военную поддержку. Вероятно, на вооружении России появилась китайская лазерная система ПВО Silent Hunter, а все большее количество китайцев попадает в российскую армию в качестве наемников. Некоторые оценки разведки НАТО даже предполагают, что китайские боеприпасы могут поставляться в Россию через Северную Корею, добавляет издание.

Отношения России, Ирана, Китая и Северной Кореи, которых называют «осью зла», автор статьи оценивает как все еще транзакционные и ограниченные, однако отмечает, что Китай «безусловно» помогает России.

В частности, в статье сказано, что Китай, вероятно, должен был согласовать отправку Северной Кореей войск в помощь России. Также с влиянием Китая The Sunday Times связывает отправку Лаосом инженерных подразделений для разминирования Курской области, поскольку половина суверенного долга Лаоса принадлежит КНР.

Издание объясняет, что помощь России выгодна Китаю не только финансово, и напоминает слова генсека НАТО Марка Рютте, который недавно заявил, что если бы Си Цзиньпин решил захватить Тайвань, то «скорее всего» приказал бы Путину напасть на Европу, чтобы отвлечь внимание.

«Это паникерская карикатура. Однако Москва тихо, хотя иногда и неохотно, соглашается, когда Китай берет на себя доминирование в странах, которые она когда-то считала своими клиентами и вассалами», — отмечается в статье.

Эта динамика давно очевидна в Центральной Азии, где Пекин продвигает свою Глобальную инициативу безопасности, исключающую как Россию, так и США, пишет Галеотти. Он добавляет, что Китай постепенно заменяет Россию в таких государствах-клиентах как Куба, где Пекин в этом году финансирует 55 новых проектов солнечной электроэнергетики, и несколько африканских государств, где китайцы все чаще обучают полицейских и военных офицеров.

В то же время The Sunday Times отмечает, что Россия и Китай все еще конкурируют и у них разные интересы. Издание напоминает, что недавно в The New York Times попала внутренняя переписка российской разведки, в которой отмечается, что деятельность китайских шпионов, действующих против России, усиливается. Пекин также регулярно проводит тесты на детекторе лжи для своих сотрудников, которые возвращаются из командировок в России, на случай, если они были завербованы Москвой, сказано в статье.

Издание заключает, что Си Цзиньпин не хочет окончания войны России против Украины, потому что она не только отвлекает западные ресурсы и внимание, но и делает Москву более зависимой от Пекина. Галеотти отмечает, что Китай является крупнейшим торговым партнером России, ссылаясь на слова одного из российских экономистов, который сказал ему: «Больше санкций означает больше Китая везде, куда ни глянь: мобильные телефоны, которыми пользуются люди, автомобили, которые они покупают, даже кредитные карты в их кошельках».

The Sunday Times также обращает внимание на то, что Китай все чаще продвигает альтернативы нынешнему массиву институтов, объединяющих современный мир: Глобальную инициативу безопасности и Шанхайскую организацию сотрудничества, в которую входит Россия, как структуры безопасности; Азиатский банк инфраструктурных инвестиций вместо Всемирного банка и Международного валютного фонда. Кроме того, система межбанковских платежей (CIPS), версия межбанковской сети SWIFT для Пекина, которую Запад уже использовал как оружие против Москвы, не только все чаще применяется российскими финансовыми учреждениями, но и нравится странам, которые стремятся привлечь китайские инвестиции, отмечает издание. Оно напоминает, что на этой неделе об изучении возможностей сотрудничества с CIPS именно с этой целью заявила Грузия.

«Альтернативный мировой порядок формируется именно в то время, когда западный трещит по швам», — отмечается в статье.

Галеотти пишет, что в октябре 2024 года Трамп обвинил своего предшественника Джо Байдена в сближении Москвы и Пекина и заявил, что мог бы сделать лучше: «Мне придется их разъединить, и думаю, что я могу это сделать». Автор статьи отмечает, что желание Си Цзиньпина убедить Трампа присоединиться к нему и Путину в Пекине во время празднования 80-й годовщины окончания Второй мировой войны свидетельствует об уверенности лидера Китая в том, что он может повлиять на своего американского коллегу.

«В любом случае, признавая ключевую роль Си, Трамп не только демонстрирует, что времена „однополярной“ власти США прошли, но и невольно втягивает Россию в орбиту Китая», — констатирует автор статьи.