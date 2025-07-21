Китай и Вьетнам впервые проведут совместные военные учения

21 июля, 01:44
Китай и Вьетнам планируют провести совместные военные учения (Фото: REUTERS/David Johnson)

Китай и Вьетнам впервые проведут совместные учения сухопутных войск. Они состоятся в Гуанси — приграничном регионе на юге Китая.

Об этом в воскресенье, 20 июля, сообщило Министерство обороны Китая.

Учения под названием Вместе вперед — 2025 запланированы в июле.

«Это первые совместные учения сухопутных войск Китая и Вьетнама, которые пройдут под лозунгом „Совместные учения по охране границы“ с целью обмена опытом охраны границы и дальнейшего углубления практического сотрудничества между двумя армиями», — отметили в Минобороны Китая.

В начале июля стало известно, что Тайвань провел самые масштабные военные учения из-за угроз со стороны Китая. Тренировки под названием Хань Куан стартовали 9 июля и продолжались 10 дней.

Редактор: Никита Днепровский

Теги:   Китай Вьетнам Военные учения

