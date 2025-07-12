Трамп объявил о 30% пошлинах на импорт из ЕС и Мексики

Президент США Дональд Трамп объявил о введении 30% пошлин на импорт товаров из Мексики и стран Европейского Союза. Новые тарифы должны вступить в силу с 1 августа.

Соответствующее заявление Трамп обнародовал в субботу, 12 июля, на своей платформе Truth Social.

В сообщении не конкретизируется, какие именно группы товаров попадут под новые ограничения.

Ожидается, что эти меры могут еще больше осложнить торговые отношения США с Мехико и Брюсселем, которые уже ранее были напряженными из-за политики администрации Трампа.

Axios отмечает, что в случае с Европой такой шаг нарушает ход переговоров между сторонами, которые были направлены на достижение торгового соглашения в этом месяце.

Financial Times со ссылкой на три источника сообщал, что США угрожали ввести 17-процентные пошлины на экспорт сельскохозяйственной продукции ЕС в ходе торгового конфликта с Брюсселем.

Дональд Трамп ввел 20-процентную «взаимную» пошлину в апреле, но уменьшил ее до 10 процентов до 9 июля, чтобы обеспечить переговоры. До недавнего времени чиновники ЕС ожидали, что переговоры с США будут предусматривать таможенные сборы на уровне базовой ставки.

3 июля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что надеется на предварительное соглашение, которое позволит сторонам продолжать переговоры до окончательного соглашения.

9 июля Трамп также объявил о новых тарифах в отношении нескольких стран. В частности, в списке оказались Бруней, Филиппины, Ирак, Алжир, Молдова и Ливия.

Инфографика: NV

7 июля американский президент заявил о введении новых пошлин на импорт товаров из семи стран, среди которых Япония, Южная Корея, Казахстан, Малайзия, Мьянма, Лаос и Южно-Африканская Республика.

2 апреля 2025 года администрация Трампа официально ввела «взаимные» пошлины, которые затронули около 185 стран. Минимальный размер тарифа составлял 10% (в том числе и для Украины).