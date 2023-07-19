США объявили о новом пакете помощи Украине на $1,3 млрд
Пентагон (Фото:defense.gov)
США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на $1,3 млрд долларов. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны США.
Новый пакет помощи США предоставляется по инициативе содействия безопасности Украины (USAI). Она предполагает закупку оборудования у промышленности, а не его изъятие из запасов американской армии.
Пакет помощи включает:
- четыре зенитно-ракетных комплекса NASAMS и боеприпасы;
- 152-мм артиллерийские боеприпасы;
- оборудование для разминирования;
- ракеты TOW;
- БПЛА Phoenix Ghost и Switchblade;
- высокоточные авиационные боеприпасы;
- средства радиоэлектронной борьбы;
- 150 бензовозов;
- 115 тактических автомобилей для буксировки и перевозки техники;
- 50 тактических машин для эвакуации техники;
- оборудование для охраны портов и гаваней;
- тактические защищенные системы связи;
- поддержку обучения и технического обслуживания.
18 июля состоялась очередная встреча в формате Рамштайн. По итогам заседания глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США передадут дополнительные БМП Stryker и Bradley.
После встречи министр обороны Алексей Резников говорил, что очередная встреча союзников в формате Рамштайн продемонстрировала «непоколебимую поддержку Украины».
«Приоритет: поставки оружия и оборудования, которые срочно необходимы для освобождения территории Украины. Фокус: ПВО, боеприпасы и броня», — заявил министр.