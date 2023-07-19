США объявили о новом пакете помощи Украине на $1,3 млрд 19 июля, 19:51 Пентагон (Фото:defense.gov)

США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на $1,3 млрд долларов. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны США.

Новый пакет помощи США предоставляется по инициативе содействия безопасности Украины (USAI). Она предполагает закупку оборудования у промышленности, а не его изъятие из запасов американской армии.



Видео дня

Пакет помощи включает:

четыре зенитно-ракетных комплекса NASAMS и боеприпасы;

152-мм артиллерийские боеприпас ы;

ы; оборудование для разминирования;

ракеты TOW;

БПЛА Phoenix Ghost и Switchblade;

и высокоточные авиационные боеприпасы;

средства радиоэлектронной борьбы;

150 бензовозов;

115 тактических автомобилей для буксировки и перевозки техники;

50 тактических машин для эвакуации техники;

оборудование для охраны портов и гаваней;

тактические защищенные системы связи;

поддержку обучения и технического обслуживания.

18 июля состоялась очередная встреча в формате Рамштайн. По итогам заседания глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США передадут дополнительные БМП Stryker и Bradley.

После встречи министр обороны Алексей Резников говорил, что очередная встреча союзников в формате Рамштайн продемонстрировала «непоколебимую поддержку Украины».

«Приоритет: поставки оружия и оборудования, которые срочно необходимы для освобождения территории Украины. Фокус: ПВО, боеприпасы и броня», — заявил министр.