США объявили о новом пакете помощи Украине на $1,3 млрд

19 июля, 19:51
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Пентагон (Фото:defense.gov)

Пентагон (Фото:defense.gov)

США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на $1,3 млрд долларов. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны США.

Новый пакет помощи США предоставляется по инициативе содействия безопасности Украины (USAI). Она предполагает закупку оборудования у промышленности, а не его изъятие из запасов американской армии.

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Пакет помощи включает:

  • четыре зенитно-ракетных комплекса NASAMS и боеприпасы;
  • 152-мм артиллерийские боеприпасы;
  • оборудование для разминирования;
  • ракеты TOW;
  • БПЛА Phoenix Ghost и Switchblade;
  • высокоточные авиационные боеприпасы;
  • средства радиоэлектронной борьбы;
  • 150 бензовозов;
  • 115 тактических автомобилей для буксировки и перевозки техники;
  • 50 тактических машин для эвакуации техники;
  • оборудование для охраны портов и гаваней;
  • тактические защищенные системы связи;
  • поддержку обучения и технического обслуживания.

18 июля состоялась очередная встреча в формате Рамштайн. По итогам заседания глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США передадут дополнительные БМП Stryker и Bradley.

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После встречи министр обороны Алексей Резников говорил, что очередная встреча союзников в формате Рамштайн продемонстрировала «непоколебимую поддержку Украины».

«Приоритет: поставки оружия и оборудования, которые срочно необходимы для освобождения территории Украины. Фокус: ПВО, боеприпасы и броня», — заявил министр.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   США Помощь Военная помощь ПВО Пентагон

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