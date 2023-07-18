США планируют предоставить новый пакет военной помощи Украине на 1,3 миллиарда долларов — Reuters 18 июля, 17:26 Отправка военной помощи Украине на базе ВВС США в штате Нью-Джерси (Фото:Department of Defense / Twitter)

В ближайшие дни США объявят о новом пакете военной помощи Украине на сумму 1,3 миллиарда долларов, сообщает Reuters со ссылкой на двух американских чиновников.

Один из чиновников сообщил, что этот пакет вооружений включает в себя противовоздушную оборону, системы борьбы с беспилотниками, взрывные дроны и боеприпасы.

Соединенные Штаты используют средства в рамках своей программы Инициативы содействия безопасности в Украине (USAI), позволяющей администрации президента Джо Байдена покупать оружие в промышленности, а не брать его из запасов правительства США.

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18 июля проходит очередная встреча в формате Рамштайн. Заместитель спикера Министерства обороны США Сабрина Сингх заявила, что в первую очередь будут обсуждаться поставки снарядов в Украину и усиление ПВО страны.

15 июня в Брюсселе состоялось 13-е заседание в формате Рамштайн, в котором принимают участие более 50 стран-партнеров Украины. По его итогам Алексей Резников заявил, что союзники Украины пообещали начать обучение украинских пилотов и вместе строить «консорциум истребителей».

Президент Владимир Зеленский назвал 13-й Рамштайн «довольно результативным».

На саммите НАТО в Вильнюсе 11−12 июля Резников подписал с 11 коллегами меморандум о создании коалиции по подготовке пилотов истребителей F-16.

15 июня в Брюсселе состоялось 13-е заседание в формате Рамштайн, в котором принимают участие более 50 стран-партнеров Украины. По его итогам Алексей Резников заявил, что союзники Украины пообещали начать обучение украинских пилотов и вместе строить «консорциум истребителей».

Президент Владимир Зеленский назвал 13-й Рамштайн «довольно результативным».

На саммите НАТО в Вильнюсе 11−12 июля Резников подписал с 11 коллегами меморандум о создании коалиции по подготовке пилотов истребителей F-16.