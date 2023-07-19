«Арсеналы пустые». Трамп заявил, что Европа должна заплатить США за оружие, отправленное в Украину, и обозвал Байдена

19 июля, 10:22
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Дональд Трамп (Фото:REUTERS/Marco Bello)

Дональд Трамп (Фото:REUTERS/Marco Bello)

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Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что в случае переизбрания он попросит Европу заплатить США за оружие, которое было отправлено в Украину.

«Менее трех лет назад я полностью восстановил вооруженные силы США и привел Америку к таким сильным мировым позициям», — сказал Трамп в видеообращении.

По его словам, «29 месяцев спустя арсеналы пустые, запасы пустые, казна опустошена, ряды вооруженных сил сокращаются».

«Наша страна полностью унижена», — сказал он.

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Трамп обозвал президента США Джо Байдена «коррумпированным, скомпрометированным и продажным».

«Джо Байден, который тянет нас в третью мировую войну», — сказал он.

Видео дня

Трамп обвинил европейских союзников США в том, что они выделили «ничтожную долю» помощи Украине. Он обрушился на администрацию Байдена с критикой из-за того, что она еще не обратилась с подобной просьбой о возмещении.

Трамп в последнее время сделал ряд провокационных заявлений об Украине и войне. Например, он сказал, что в случае переизбрания в Белый дом якобы сможет закончить войну РФ против Украины «за один день».

Также он отказался называть российского диктатора Владимира Путина военным преступником в контексте войны России против Украины. При это он назвал диктатора «умным парнем».

Кроме того, Трамп отказался сказать, хочет ли он, чтобы Украина победила в войне, которую против нее начала Россия.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   США Дональд Трамп Война России против Украины

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