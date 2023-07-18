ПВО, снаряды и «броня». Резников подвел итоги заседания в формате Рамштайн

18 июля, 23:27
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Алексей Резников (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Алексей Резников (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Министр обороны Алексей Резников заявил, что очередная встреча союзников в формате Рамштайн продемонстрировала «непоколебимую поддержку Украины».

«Приоритет: поставки оружия и оборудования, которые срочно необходимо для освобождения территории Украины. Фокус: ПВО, боеприпасы и броня», — заявил министр.

Он также поблагодарил Люксембург и Эстонию за помощь в развитии IT-коалиции для ВСУ, а Литву за работу по разминированию. На встрече также были озвучены новые инициативы.

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Резников также отдельно поблагодарил главу Пентагона Ллойда Остина.

«Вместе мы упорно работаем, чтобы достичь победы, справедливого мира и лучшего будущего», — заявил Резников.

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По итогам встречи в формате Рамштайн, которая состоялась 18 июля, Бельгия, Люксембург и Нидерланды объявили, что передадут Украине гусеничные бронетранспортеры M113.

Страны Бенилюкса выделят M113 из промышленных запасов и обеспечат ремонт техники. Бронетранспортеры оборудованы системами вооружения с дистанционным управлением и установками для пулеметов калибра 7,62 или 12,7 мм. Кроме того, Украина получит пакет запчастей.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Вооружение Военная помощь Поставки оружия ПВО Боеприпасы Алексей Резников ПВО Украины Рамштайн

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