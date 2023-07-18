ПВО, снаряды и «броня». Резников подвел итоги заседания в формате Рамштайн 18 июля, 23:27 Алексей Резников (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Министр обороны Алексей Резников заявил, что очередная встреча союзников в формате Рамштайн продемонстрировала «непоколебимую поддержку Украины».

«Приоритет: поставки оружия и оборудования, которые срочно необходимо для освобождения территории Украины. Фокус: ПВО, боеприпасы и броня», — заявил министр.

Он также поблагодарил Люксембург и Эстонию за помощь в развитии IT-коалиции для ВСУ, а Литву за работу по разминированию. На встрече также были озвучены новые инициативы.

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Резников также отдельно поблагодарил главу Пентагона Ллойда Остина.

«Вместе мы упорно работаем, чтобы достичь победы, справедливого мира и лучшего будущего», — заявил Резников.

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#Ramstein 14 has demonstrated our partners' unwavering support for Ukraine.

✅Priority: The supply of weapons & equipment urgently required for the liberation of 🇺🇦 territory.

✅Focus: Air defense, ammo, & armor.

✅New initiatives!

✅ Thank you to my colleagues 🇱🇺… pic.twitter.com/n0oXV1qlgE — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) July 18, 2023

По итогам встречи в формате Рамштайн, которая состоялась 18 июля, Бельгия, Люксембург и Нидерланды объявили, что передадут Украине гусеничные бронетранспортеры M113.

Страны Бенилюкса выделят M113 из промышленных запасов и обеспечат ремонт техники. Бронетранспортеры оборудованы системами вооружения с дистанционным управлением и установками для пулеметов калибра 7,62 или 12,7 мм. Кроме того, Украина получит пакет запчастей.

