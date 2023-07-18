ПВО, снаряды и «броня». Резников подвел итоги заседания в формате Рамштайн
Алексей Резников (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)
Министр обороны Алексей Резников заявил, что очередная встреча союзников в формате Рамштайн продемонстрировала «непоколебимую поддержку Украины».
«Приоритет: поставки оружия и оборудования, которые срочно необходимо для освобождения территории Украины. Фокус: ПВО, боеприпасы и броня», — заявил министр.
Он также поблагодарил Люксембург и Эстонию за помощь в развитии IT-коалиции для ВСУ, а Литву за работу по разминированию. На встрече также были озвучены новые инициативы.
Резников также отдельно поблагодарил главу Пентагона Ллойда Остина.
«Вместе мы упорно работаем, чтобы достичь победы, справедливого мира и лучшего будущего», — заявил Резников.
По итогам встречи в формате Рамштайн, которая состоялась 18 июля, Бельгия, Люксембург и Нидерланды объявили, что передадут Украине гусеничные бронетранспортеры M113.
Страны Бенилюкса выделят M113 из промышленных запасов и обеспечат ремонт техники. Бронетранспортеры оборудованы системами вооружения с дистанционным управлением и установками для пулеметов калибра 7,62 или 12,7 мм. Кроме того, Украина получит пакет запчастей.