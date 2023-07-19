Остин заявил, что США передадут Украине дополнительные Stryker и Bradley
Ллойд Остин (Фото:REUTERS/Yves Herman)
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что по итогам встречи в формате Рамштайн США передадут дополнительные БМП Stryker и Bradley.
Он также отметил, что Дания и Нидерланды продолжают развивать комплексный план обучения украинских пилотов на истребителях четвертого поколения.
«Такие инициативы четко демонстрируют, что члены этой Контактной группы продолжают удовлетворять насущные потребности Украины и одновременно работают над тем, чтобы Украина получила то, что ей нужно в долгосрочной перспективе», — заявил Остин.
Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что очередная встреча союзников в формате Рамштайн продемонстрировала «непоколебимую поддержку Украины».
«Приоритет: поставки оружия и оборудования, которые срочно необходимы для освобождения территории Украины. Фокус: ПВО, боеприпасы и броня», — заявил министр.