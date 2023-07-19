Остин заявил, что США передадут Украине дополнительные Stryker и Bradley 19 июля, 02:28 Ллойд Остин (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что по итогам встречи в формате Рамштайн США передадут дополнительные БМП Stryker и Bradley.

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Он также отметил, что Дания и Нидерланды продолжают развивать комплексный план обучения украинских пилотов на истребителях четвертого поколения.

«Такие инициативы четко демонстрируют, что члены этой Контактной группы продолжают удовлетворять насущные потребности Украины и одновременно работают над тем, чтобы Украина получила то, что ей нужно в долгосрочной перспективе», — заявил Остин.

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LIVE: @SecDef Lloyd J. Austin III and Chairman of the Joint Chiefs of Staff Army Gen. Mark A. Milley brief the news media on a meeting of the Ukraine Defense Contact Group. https://t.co/aCzKTGFh7r — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) July 18, 2023

Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что очередная встреча союзников в формате Рамштайн продемонстрировала «непоколебимую поддержку Украины».

«Приоритет: поставки оружия и оборудования, которые срочно необходимы для освобождения территории Украины. Фокус: ПВО, боеприпасы и броня», — заявил министр.

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