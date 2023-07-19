Остин заявил, что США передадут Украине дополнительные Stryker и Bradley

19 июля, 02:28
Поделиться:
Ллойд Остин (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Ллойд Остин (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что по итогам встречи в формате Рамштайн США передадут дополнительные БМП Stryker и Bradley.

Инфографика: NV

Он также отметил, что Дания и Нидерланды продолжают развивать комплексный план обучения украинских пилотов на истребителях четвертого поколения.

«Такие инициативы четко демонстрируют, что члены этой Контактной группы продолжают удовлетворять насущные потребности Украины и одновременно работают над тем, чтобы Украина получила то, что ей нужно в долгосрочной перспективе», — заявил Остин.

Видео дня

Читайте также:
«Неизменная решимость». Бельгия, Люксембург и Нидерланды предоставят Украине бронетранспортеры M113

Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что очередная встреча союзников в формате Рамштайн продемонстрировала «непоколебимую поддержку Украины».

«Приоритет: поставки оружия и оборудования, которые срочно необходимы для освобождения территории Украины. Фокус: ПВО, боеприпасы и броня», — заявил министр.

Инфографика: NV
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   США Вооружение Военная помощь Поставки оружия Пентагон F-16 Война в Украине Ллойд Остин Война России против Украины Рамштайн БМП M2 Bradley

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X