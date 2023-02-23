В Киев прибыл премьер-министр Испании Санчес 23 февраля, 08:38 Педро Санчес уже посещал Киев после начала полномасштабного вторжения России в Украину, это его второй визит (Фото:Суспільне)

Утром в четверг, 23 февраля, в Киев прибыл премьер-министр Испании Педро Санчес.

В своем Twitter он опубликовал видео с перрона железнодорожного вокзала украинской столицы.

«Сегодня возвращаюсь в Киев. Мы будем с Украиной и ее народом, пока в Европу не вернется мир»", — написал Санчес.

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Это уже второй приезд испанского премьера в Украине после начала полномасштабного вторжения России. Он уже был в стране в апреле прошлого года.

Планируется, что Санчес встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.



Испания поддерживает Украину с начала большой войны, оказывая финансовую и военную помощь. 22 февраля министр обороны страны Маргарита Роблес заявила, что Испания передаст Украине шесть боевых танков Leopard 2. При необходимости или по просьбе союзников количество могут увеличить.