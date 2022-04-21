Премьер-министры Испании и Дании прибыли в Киев — видео
Педро Санчес, Ольга Стефанишина и Метте Фредериксен (Фото:Twitter/@sanchezcastejon)
В четверг, 21 апреля премьер-министр Испании Педро Санчес и глава правительства Дании Метте Фредериксен прибыли в Киев, чтобы поддержать Украину из-за вторжения России.
Война России против Украины — главные события 21 апреля
Об этом сообщает RTVE.
«Только что приехал в Киев. Украина имеет поддержку, солидарность и приверженность Испании», — заявил Санчес.
Лидеры посетили Бородянку, а по итогам визита ожидается их совместная пресс-конференция с президентом Украины Владимиром Зеленским.
С начала войны Украину уже посещали президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, делегация глав государств из стран Балтии и президент Польши Анджей Дуда.
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