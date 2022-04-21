Премьер-министры Испании и Дании прибыли в Киев — видео

21 апреля, 11:07
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Педро Санчес, Ольга Стефанишина и Метте Фредериксен (Фото:Twitter/@sanchezcastejon)

Педро Санчес, Ольга Стефанишина и Метте Фредериксен (Фото:Twitter/@sanchezcastejon)

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В четверг, 21 апреля премьер-министр Испании Педро Санчес и глава правительства Дании Метте Фредериксен прибыли в Киев, чтобы поддержать Украину из-за вторжения России.

Война России против Украины — главные события 21 апреля

Об этом сообщает RTVE.

«Только что приехал в Киев. Украина имеет поддержку, солидарность и приверженность Испании», — заявил Санчес.

Видео дня

Лидеры посетили Бородянку, а по итогам визита ожидается их совместная пресс-конференция с президентом Украины Владимиром Зеленским.

https://twitter.com/sanchezcastejon/status/1517036509387440129?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1517036509387440129%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fbabel.ua%2Ftexts%2F77903-viyna-okupanti-zirvali-evakuaciyu-z-mariupolya-polk-azov-gotoviy-viyti-z-mista-rosiyani-zahopili-80-teritoriji-luganshchini-den-57-onlayn-babelya
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С начала войны Украину уже посещали президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, делегация глав государств из стран Балтии и президент Польши Анджей Дуда.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Испания Дания Война России против Украины

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