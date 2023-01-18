В Европе осталось много поклонников Путина, которые сейчас молчат об этом — премьер Испании 18 января, 06:23 Педро Санчес (Фото:REUTERS/Arnd Wiegmann)

Во многих странах Европы остались сторонники российского диктатора Владимира Путина и российских властей. Они скрывают сейчас свои симпатии к Москве.

Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес, пишет La Vanguardia. .



«Российский автократ не одинок в своем реакционном стремлении расколоть мир и вернуть время вспять. У него много союзников в Европе, которые сейчас скрывают свои симпатии к Путину, но всего год назад приезжали к нему и хвалили его методы», — отметил Санчес на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

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После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину по связям с Путиным обвиняли бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони. По данным итальянских СМИ, Сильвио Берлускони на закрытой встрече Forza Italia утверждал, что "восстановил отношения" с российским диктатором Владимиром Путиным после того, как тот отправил ему на день рождения ящик водки.

Также в Германии уволили главу службы кибербезопасности страны Арне Шенбома из-за возможных контактов с людьми, связанными с российскими спецслужбами.